BBF Campinas: Torino Volkswagen revive a tradicional Acari

Pintura no ônibus ano 1997 marcou parte da história dos transportes do Rio de Janeiro

ADAMO BAZANI

A BusBrasil Fest (BBF) edição Campinas, evento que reúne ônibus históricos e modernos, trará muitas lembranças de épocas marcantes, neste ano de 2023.

Uma delas será proporcionada pelo ônibus ano 1997, modelo Marcopolo Torino GV, Volkswagen Volksbus 16-210 CO Euro II.

O veículo traz uma das pinturas mais marcantes de uma tradicional empresa de ônibus que atuou no Rio de Janeiro: a Viação Acari.

Como mostrou o Diário do Transporte, a empresa faliu em abril de 2021 e teve a crise financeira agravada pelo impacto econômico gerado pela covid-19.

Na ocasião, diversas companhias de ônibus do Rio de Janeiro fecharam as portas.

A homenagem à empresa, com o ônibus, foi uma iniciativa da Novix Transportes, um dos apoiadores do evento, de Darles Amaral.

O evento será nos dias 25 e 26 de novembro, a BBF ocorrerá no mesmo local da edição anterior, na Praça Ulisses Guimarães, mais conhecida como Pedreira do Chapadão. O horário de funcionamento será das 10h às 17h no sábado e das 9h às 16h no domingo. Além disso, a entrada para o evento será 1 kg de alimento não perecível, que será doado ao Banco de Alimentos da cidade de Campinas.

Neste ano, a BBF vai homenagear o empresário português, Ascensão Marta, de 87 anos.

Belarmino é dono de empresas como VB, LiraBus, Ouro Verde, no interior de São Paulo, e fundador da Auto Viação Brasil Luxo, que origem à Sambaíba, da zona Norte da capital paulista.

