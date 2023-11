VÍDEO: Ônibus elétrico de São Paulo tem forte fumaça na região das baterias e causa susto no terminal Grajaú no fim da noite desta terça (21)

Em gravação, funcionários disseram que não sabem como proceder nestes casos

ADAMO BAZANI

A forte fumaça nas baterias de um ônibus elétrico da cidade de São Paulo assustou funcionários e passageiros na área de bolsão de estacionamento de coletivos no Terminal Grajaú, na zona Sul de São Paulo, por volta de 22h desta terça-feira, 22 de novembro de 2023.

Os trabalhadores registraram o momento em que a fumaça saía bem densa, porém na cor branca, do teto do veículo, onde fica parte do conjunto de baterias.

Nestes modelos, as baterias responsáveis pelo funcionamento dos ônibus ficam atrás e no teto.

Na gravação, é possível perceber que os trabalhadores dizem que não sabem fazer nestes casos de ônibus elétricos.

O veículo faz parte da frota da empresa Transwolff, que atende a zona Sul, e é da frota anterior à nova geração dos veículos elétricos apresentada em setembro.

Não houve registros de feridos.

A cidade está em processo de eletrificação de frota de ônibus, com a meta de 2,4 mil a 2,6 mil coletivos deste tipo até o fim de 2024, mas ainda são várias preocupações.

Uma delas é se a infraestrutura de distribuição de energia dará conta de uma frota maior.

Hoje são apenas 69 ônibus elétricos com bateria.

A SPTrans (São Paulo Transporte), que gerencia o sistema da cidade, admitiu que para a ampliação da frota serão necessárias mudanças na rede da ENEL, passando de média tensão para alta tensão e com subestações iguais das estações de Metrô.

Sobre esta ocorrência no Terminal Grajaú, o Diário do Transporte procurou SPTrans e a Transwolff.

Em nota, a gerenciadora do sistema do transporte coletivo municipal de São Paulo disse que o veículo apresentou pane elétrica às 22h10 de terça-feira (21), sendo recolhido para manutenção. A SPTrans ainda afirma que não houve incêndio, ressaltando que o veículo não faz parte da frota recebida pelas concessionárias ainda em 2023.

Nota da SPTrans na íntegra:

“A SPTrans informa que o ônibus de prefixo 6 6649, operado pela Transwolff, apresentou uma pane elétrica às 22h10 de terça-feira (21) e foi recolhido para a garagem da empresa, onde passa por manutenção hoje. Não houve incêndio.

O veículo elétrico envolvido na ocorrência não faz parte da frota entregue neste ano.”

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes