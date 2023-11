TCM realiza fiscalizações para verificar condições de terminais de ônibus da capital paulista

Entre os itens verificados, estão pontos de recarga e vendas de crédito do Bilhete Único, limpeza, sanitários, acessibilidade e segurança

ADAMO BAZANI

Auditores do Tribunal de Contas do Município de São Paulo iniciaram nesta quarta-feira, 22 de novembro de 2023, fiscalizações presenciais para verificar as condições dos terminais de ônibus da capital paulista.

Entre os itens verificados, estão pontos de recarga e vendas de crédito do Bilhete Único, limpeza, sanitários, acessibilidade e segurança.

São Paulo possui 32 terminais municipais divididos em três blocos. Os que estão nas zonas Sul e Noroeste (Norte e Oeste) já foram concedidos à iniciativa privada.

Já para os terminais da zona Leste e do centro, incluindo do Parque Dom Pedro II, o maior da cidade, a prefeitura liberou uma concorrência de R$ 1,6 bilhão e as propostas serão apresentadas no dia 31 de janeiro de 2024.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/11/13/prefeitura-de-sp-autoriza-licitacao-de-r-16-bilhao-para-bloco-leste-dos-terminais-de-onibus-da-capital/

De acordo com o TCM, são sete duplas de auditores que se revezam entre os terminais.

Os técnicos criaram um formulário padrão permitirá fazer uma espécie de Raio-X destes espaços.

O resultado da fiscalização permitirá aos conselheiros fazerem propostas para a melhoria do serviço.

Segundo o TCM, a blitz foi agendada há semanas e faz parte do Plano Anual de Fiscalização do TCM para 2023.

Ao todo são 42 questões por terminal que envolvem 12 tópicos do trabalho de auditoria:

– limpeza

– banheiros

– combate a incêndio

– primeiros socorros

– acessibilidade

– segurança

– informações ao público

– pontos de comércio

– bebedouro

– manutenção

– bilhete único

– bicicletários

Segundo TCM, a fiscalização dos terminais urbanos de ônibus e outros modais faz parte da estratégia órgão de acompanhar em tempo real o dia a dia da cidade.

A corte de contas diz que a atuação garante ao município de São Paulo uma economia média mensal de R$ 360 milhões.

Veja a composição dos Blocos:

BLOCO LESTE: Terminais Antônio Estevão de Carvalho, Aricanduva, Cidade Tiradentes, Itaquera II, Mercado, Parque Dom Pedro II, Penha, Sacomã, São Miguel, Sapopemba, Vila Carrão e Vila Prudente, bem como as Estações do Expresso Tiradentes. (Em licitação de R$ 1,6 bilhão)

BLOCO NOROESTE: correspondente aos TERMINAIS Amaral Gurgel, Campo Limpo, Casa Verde, Jardim Britânia, Lapa, Pinheiros, Pirituba, Princesa Isabel e Vila Nova Cachoeirinha, bem como os PONTOS DE PARADA (Concedido para a SPE SP Terminais Noroeste S/A, liderada pela Socicam, por R$ 1,8 bilhão)

BLOCO SUL: correspondente aos TERMINAIS Água Espraiada, Bandeira, Capelinha, Grajaú, Guarapiranga, Jardim Ângela, João Dias, Parelheiros, Santo Amaro e Varginha. (Concedido para a SPE São Paulo Sul S.A, liderada pela Egypt Engenharia, por R$ 2,2 bilhões).

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes