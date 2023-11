Metrô de SP classifica consórcio de empresas para fiscalizar construção do túnel que ligará linhas 2-Verde e 4-Amarela

Desde o dia 26 de outubro trecho da Avenida Paulista foi interditado para o início das obras

ALEXANDRE PELEGI

A Companhia do Metropolitano de São Paulo-Metrô definiu pela classificação do Consórcio Consultor NE-GM no processo de licitação para supervisão e fiscalização das obras civis e implantação de sistemas do túnel de conexão complementar entre as estações Paulista, da linha 4 – Amarela, e a Consolação, da linha 2 – Verde.

A Ata foi publicada no site da Companhia nessa terça-feira, 21 de novembro de 2023.

O Consórcio é formado pelas empresas Nova Engevix, Geribello Engenharia e Maubertec Tecnologia.

O Consórcio foi o que apresentou a melhor proposta dentre as 15 participantes do certame, de quase R$ 13 milhões (R$ 12.947.883,56). O valor estimado para a obra foi definido em R$ 24.082.550,10.

Assim, o Consórcio NE-GM apresentou preço 46,24% inferior ao do Orçamento Estimado pela Companhia.

A obra já foi contratada pelo Metrô de SP. O Consórcio Conexão Paulista/Consolação venceu o certame e já iniciou as obras.

Como mostrou o Diário do Transporte, desde o dia 26 de outubro de 2023, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) interdita parcialmente a Avenida Paulista no sentido Consolação, entre as ruas Bela Cintra e da Consolação, para o início da construção do túnel.

A nova passagem será construída em um prazo de 36 meses e terá 90 metros de extensão, custando R$ 60,9 milhões. A obra vai criar nova conexão entre as duas linhas Verde e Amarela, desafogando a atual passagem.

O novo túnel terá profundidade que deve variar entre 20 e 25 metros, contando com equipamentos de ventilação e sensores para a contagem de passageiros que fazem a transferência.

A estimativa é receber aproximadamente 18 mil pessoas por dia, se juntando as pouco mais de 40 mil que passam no túnel existente, elevando o fluxo para quase 60 mil pessoas diariamente.

O método construtivo será por meio de um poço escavado na área do nível da rua, chegando até o local do túnel, quando então partirá em duas direções, criando a passagem.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes