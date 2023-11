Empresa de São Paulo tem painéis de 121 ônibus levados por bandidos e já chegou a tirar 30 veículos de operação ao mesmo tempo

Viação Metrópole Paulista, na zona Leste, diz que apesar de vários boletins de ocorrência, ações criminosas continuam; Em alguns casos, grupos armados rendem motoristas e cobradores nos pontos finais

REPORTAGEM: ADAMO BAZANI

EDIÇÃO DE VÍDEO: ARTHUR FERRARI

Passageiros de ônibus da zona Leste de São Paulo estão sendo prejudicados por redução de frota devido a uma onda de furtos e roubos de painéis e módulos eletrônicos dos coletivos.

O Diário do Transporte recebeu denúncias e diversas imagens que mostram, inclusive, motoristas e cobradores sendo rendidos por bandidos nos pontos finais.

A Viação Metrópole Paulista, a maior companhia em frota e em número de passageiros da cidade de São Paulo, relatou que teve entre o início de janeiro e a metade de novembro deste ano, ao menos 121 ônibus com módulos e painéis levados por bandidos.

A companhia alega que já chegou a ficar com 30 ônibus parados ao mesmo tempo e que, dependendo da quantidade de veículos afetada, a frota reserva acaba sendo insuficiente.

Sem os módulos eletrônicos e itens dos painéis, os ônibus simplesmente não andam.

Em vários casos, o estrago é tão grande que o conserto pode demorar semanas, inutilizando os ônibus por vários dias. Isso sem contar com o alto custo do conserto.

E o alto valor destas peças explica a existência de quadrilhas especializadas em furtos e roubos de painéis e módulos.

Não é difícil encontrar em lojas físicas e até na internet a oferta de muitos destes equipamentos usados com valores acima de R$ 16 mil, muitos dos quais, sem comprovação de origem.

A empresa registou mais de 120 boletins de ocorrência, mas os roubos continuam.

Somente no dia 16 de abril de 2023, foram 15 ônibus de uma só vez com os equipamentos levados de dentro da garagem, na Estrada do Iguatemi, por volta de 2h30.

Mas o maior número de casos foi na rua, nos pontos finais, onde, inclusive, os motoristas e cobradores relatam ser rendidos por homens armados.

Em uma das imagens, gravadas por funcionários à distância, ao menos cinco homens entram no ônibus articulado que está parado no ponto final.

Os suspeitos surgem de diferentes lados e a ação parece ter sido planejada.

Uma parte do grupo entra pela porta dianteira enquanto o motorista é obrigado a abrir a porta do meio para outro integrante do bando entrar.

Um dos homens surge com uma sacola que é usada, segundo os funcionários da empresa que gravaram a cena, para levar os módulos.

Um dos suspeitos vigia o entorno e um pedestre chega a passar ao lado do ônibus aparentemente sem saber o que está ocorrendo.

Em diversas ocasiões, mais de um ônibus têm os equipamentos levados dos pontos finais de uma única vez.

Um dos locais onde mais ocorreram registros é o ponto final da rua Mohamad Ibrahim Saleh, em Cidade Nova São Miguel, com 26 casos.

O ponto final da rua Adriano Seabra, no Parque Paulistano, teve 17 registros.

Em mais um vídeo, um motorista grava o ônibus depois do furto, que ocorreu em plena luz do dia, no ponto final da Vila Mara.

O veículo fazia a linha 2552-10 (Vila Mara – Terminal Parque Dom Pedro II).

O motorista diz que os bandidos não demoraram nem cinco minutos para levar os equipamentos e, segundo ele, outro ônibus foi alvo do grupo na mesma hora no local.

Em outra imagem, feita por um motorista no ponto final, um suspeito aparece discutindo com outros homens.

Segundo o motorista, ela integra uma quadrilha especializada nestes roubos e, muitas vezes, age violentamente contra os profissionais.

Em nota, a Viação Metrópole Paulista diz que já chegou a faltar ônibus nas linhas e que lamenta pelo fato de terem sido feitos vários registros na polícia e os roubos continuarem.

Desde Janeiro de 2023 até a presente data, a Viação Metrópole Paulista, foi vítima 121 ocorrências de roubos e furtos de módulos e painéis dos ônibus.

O grande número de ocorrências de roubos e furtos tem prejudicado sistematicamente a qualidade da prestação de serviço da viação Metrópole, pois, a nossa reserva técnica de veículos não é suficiente para repor os ônibus impedidos de operar por tais ocorrências, e consequentemente, a população é penalizada com a falta de ônibus.

No inicio tratava-se apenas de furtos, porém, agora eles estão praticando roubo à mão armada e com ameaças aos nossos funcionários e passageiros.

Esclarecemos que os fatos foram devidamente comunicados às autoridades policiais e elaborados boletins de ocorrências policiais e perícias.

Todavia, até o momento não houve ainda uma ação efetiva que resolva essa situação.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais informações.

O Diário do Transporte procurou a SSP (Secretaria de Segurança Pública) e a SPTrans (São Paulo Transporte), que gerencia o sistema de ônibus municipais na capital paulista.

Em nota, a SPTrans disse que mantém contato com as autoridades de segurança e pediu reforço policial nos locais onde foram registradas as ações criminosas.

A SPTrans mantém contato com a Polícia Militar em relação às ocorrências de roubos e furtos no transporte público e esclarece que todos os registros que recebe são comunicados ao setor de inteligência das autoridades policiais.

A SPTrans também solicitou reforço policial preventivo nos locais onde foi identificada essa prática criminosa.

Já a SSP informpu que os casos são investigados e que o policiamento na área citada foi intensificado por meio do 29° Batalhão de Polícia Militar (BPM/M)

Os casos registrados foram encaminhados ao 59° Distrito Policial (Jardim dos Ipês) e seguem sob investigação. A equipe da unidade realiza diligências e diálogo com os responsáveis pelas empresas de ônibus visando à identificação dos autores dos crimes e esclarecimento dos fatos. As forças de segurança de São Paulo estão empenhadas em combater e reduzir os crimes citados. Na área dos fatos foi possível diminuir em 10,5% o número de roubos, além de 3,9% nos números de furtos na região. Além disso, 3.558 infratores foram presos/apreendidos. O policiamento na área citada foi intensificado por meio do 29° Batalhão de Polícia Militar (BPM/M) que realiza reuniões de trabalho com os representantes da empresa de ônibus, visando fomentar dicas de prevenção e aumentar a segurança, tanto dos funcionários, como dos passageiros.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes