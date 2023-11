BBF Campinas: Ciferal Tocantins será uma das novidades da edição de 2023

Veículo é original e pertenceu à Viação Redentor, do Rio de Janeiro

ADAMO BAZANI

A BusBrasil Fest (BBF) edição Campinas, evento que reúne ônibus históricos e modernos, promete novidades para este ano de 2023.

Uma delas é o Ciferal Tocantins ano 1979 que devido à originalidade recebeu placas pretas.

O veículo era da Viação Redentor, do Rio de Janeiro, e foi restaurado com todos os detalhes possíveis da época de operação na empresa.

O ônibus teve de volta itens como a “capelinha” (letreiro que fica sobre o teto com o número da linha) e placas auxiliares de informação de itinerário e tarifas.

A porta traseira e os degraus também na parte de trás foram recolocados.

Antes de ser restaurado, o ônibus fazia transporte escolar.

Do colecionador José Eduardo Testahy Júnior, o ônibus virá de Niterói e promete dar uma aula de história e saudosismo.

Pata o restauro foram observados os mínimos detalhes, inclusive com o lixamento cuidadoso da pintura para identificar prefixos e dimensões da pintura original.

O evento será nos dias 25 e 26 de novembro, a BBF ocorrerá no mesmo local da edição anterior, na Praça Ulisses Guimarães, mais conhecida como Pedreira do Chapadão. O horário de funcionamento será das 10h às 17h no sábado e das 9h às 16h no domingo. Além disso, a entrada para o evento será 1 kg de alimento não perecível, que será doado ao Banco de Alimentos da cidade de Campinas.

Neste ano, a BBF vai homenagear o empresário português, Ascensão Marta, de 87 anos.

Belarmino é dono de empresas como VB, LiraBus, Ouro Verde, no interior de São Paulo, e fundador da Auto Viação Brasil Luxo, que origem à Sambaíba, da zona Norte da capital paulista.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes