Unesul e Real Expresso recebem autorização da ANTT para implantar e suprimir seções

Na edição do Diário Oficial da União desta terça-feira, 21 de novembro de 2023, o Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT publicou as seguintes decisões:

Decisão Supas nº 796: Deferir o pedido da Unesul de Transportes Ltda para modificar a prestação do serviço com a implantação das seções indicadas, na linha FOZ DO IGUAÇU (PR) – IJUÍ (RS), prefixo nº 09-0485-00:

I – de FOZ DO IGUAÇU (PR) para SÃO MIGUEL D’OESTE (SC) e PALMITOS (SC);

II – de SANTA TEREZINHA DE ITAIPU (PR) para DIONISIO CERQUEIRA (SC), GUARUJÁ DO SUL (SC), SÃO JOSÉ DO CEDRO (SC), GUARACIABA (SC), SÃO MIGUEL D’OESTE (SC), MARAVILHA (SC), CUNHA PORÃ (SC), CAIBI (SC), PALMITOS (SC), IRAI (RS), FREDERICO WESTPHALEN (RS);

III – de SÃO MIGUEL DO IGUAÇU (PR) para SÃO MIGUEL D’OESTE (SC), PALMITOS (SC);

IV – de MEDIANEIRA (PR), CÉU AZUL (PR) para DIONISIO CERQUEIRA (SC), GUARUJÁ DO SUL (SC), SÃO JOSÉ DO CEDRO (SC), GUARACIABA (SC), SÃO MIGUEL D’OESTE (SC), MARAVILHA (SC), CUNHA PORÃ (SC), CAIBI (SC), PALMITOS (SC), IRAI (RS), FREDERICO WESTPHALEN (RS);

V – de MATELÂNDIA (PR) para DIONISIO CERQUEIRA (SC), GUARUJÁ DO SUL (SC), SÃO JOSÉ DO CEDRO (SC), GUARACIABA (SC), SÃO MIGUEL D’OESTE (SC), PALMITOS (SC);

VI – de CASCAVEL (PR), SANTA LUCIA (PR), BARRACÃO (PR) para DIONISIO CERQUEIRA (SC), GUARUJÁ DO SUL (SC), SÃO JOSÉ DO CEDRO (SC), GUARACIABA (SC), SÃO MIGUEL D’OESTE (SC), MARAVILHA (SC), CUNHA PORÃ (SC), CAIBI (SC), PALMITOS (SC), IRAI (RS), FREDERICO WESTPHALEN (RS), PALMITINHOS (RS), TENENTE PORTELA (RS), TRÊS PASSOS (RS), CAMPO NOVO (RS), CORONEL BICACO (RS), SÃO MARTINHO (RS), BOA VISTA DO BURICÁ (RS), TRÊS DE MAIO (RS), SANTA ROSA (RS), GIRUÁ (RS), SANTO ÂNGELO (RS);

VII – de LINDOESTE (PR) para DIONISIO CERQUEIRA (SC), GUARUJÁ DO SUL (SC), SÃO JOSÉ DO CEDRO (SC), GUARACIABA (SC), SÃO MIGUEL D’OESTE (SC), PALMITOS (SC), PALMITINHO (RS), TENENTE PORTELA (RS), TRÊS PASSOS (RS), CAMPO NOVO (RS), CORONEL BICACO (RS), SÃO MARTINHO (RS), BOA VISTA DO BURICÁ (RS), TRÊS DE MAIO (RS), SANTA ROSA (RS), GIRUÁ (RS), SANTO ÂNGELO (RS);

VIII – de CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES (PR) para GUARUJÁ DO SUL (SC), SÃO MIGUEL D’OESTE (SC), PALMITOS (SC), CORONEL BICACO (RS), BOA VISTA DO BURICÁ (RS), SANTA ROSA (RS);

IX – de CAPANEMA (PR), PLANALTO (PR), SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE (PR) para SÃO MIGUEL D’OESTE (SC), PALMITOS (SC), CORONEL BICACO (RS), BOA VISTA DO BURICÁ (RS), SANTA ROSA (RS);

X – de PEROLA D’OESTE (PR) para CAMPO NOVO (RS), CORONEL BICACO (RS), BOA VISTA DO BURICÁ (RS);

XI – de PRANCHITA (PR) para SÃO MIGUEL D’OESTE (SC), PALMITOS (SC), IRAÍ (RS), FREDERICO WESTPHALEN (RS), CORONEL BICACO (RS), BOA VISTA DO BURICÁ (RS), SANTA ROSA (RS);

XII – de DIONISIO CERQUEIRA (SC), GUARUJÁ DO SUL (SC), SÃO JOSÉ DO CEDRO (SC), CAIBI (SC) para CORONEL BICACO (RS), BOA VISTA DO BURICÁ (RS), SANTA ROSA (RS);

XIII – de GUARACIABA (SC) para IRAI (RS), FREDERICO WESTPHALEN (RS), CORONEL BICACO (RS), BOA VISTA DO BURICÁ (RS), SANTA ROSA (RS);

XIV – de SÃO MIGUEL D’OESTE (SC), PALMITOS (SC) para IRAI (RS), FREDERICO WESTPHALEN (RS), PALMITINHO (RS), TENENTE PORTELA (RS), TRÊS PASSOS (RS), CAMPO NOVO (RS), CORONEL BICACO (RS), SÃO MARTINHO (RS), BOA VISTA DO BURICÁ (RS), TRÊS DE MAIO (RS), SANTA ROSA (RS), GIRUÁ (RS), SANTO ÂNGELO (RS); e

XV – de MARAVILHA (SC), CUNHA PORÃ (SC) para PALMITINHO (RS), TENENTE PORTELA (RS), TRÊS PASSOS (RS), CAMPO NOVO (RS), CORONEL BICACO (RS), SÃO MARTINHO (RS), BOA VISTA DO BURICÁ (RS), TRÊS DE MAIO (RS), SANTA ROSA (RS), GIRUÁ (RS), SANTO ÂNGELO (RS).

Decisão Supas nº 798: Deferir o pedido da Real Expresso Ltda para modificar a prestação do serviço com a supressão das seções de BRASÍLIA (DF), CRISTALINA (GO), CATALÃO (GO), ARAGUARI (MG) e UBERLÂNDIA (MG) para CAMPINAS (SP), da linha BRASÍLIA (DF) – SANTOS (SP), prefixo 12-0720-00.

Esta Decisão entra em vigor após 10 dias da data de sua publicação.

Decisão Supas nº 797: Indeferir o pedido da 4 Irmãos Transportes e Turismo Eireli para realizar operação simultânea das linhas interestaduais AÇAILÂNDIA (MA) – GOIÂNIA (GO), prefixo nº 15-0081-00; GOIÂNIA (GO) – CUIABÁ (MT), via RONDONÓPOLIS, prefixo nº 12-0743-00; GOIÂNIA (GO) – PORTO VELHO (RO), prefixo nº 12-0742-00; CUIABÁ (MT) – PORTO VELHO (RO), prefixo nº 11-0092-00; e AÇAILÂNDIA (MA) – PORTO VELHO (RO), prefixo nº 15-0070-00.

