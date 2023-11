Empresa de Transporte de Porto Alegre (RS) dá inicio a operação de final de ano, no entorno do Hospital de Pronto Socorro

Ação ocorre em pontos críticos que apresentam mortes envolvendo idosos

MICHELLE SOUZA

A operação de final de ano, da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, por meio da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), teve início em Porto Alegre (RS), nesta semana, na avenida Osvaldo Aranha próximo ao Hospital de Pronto Socorro (HPS). Durante cerca de duas horas, cinco agentes de trânsito e transporte que atuam na Escola Pública de Mobilidade distribuíram material educativo, dialogaram com pedestres e auxiliaram na travessia perto do local de entrada das ambulâncias do Samu e da parada de ônibus em frente ao hospital.

De acordo com análise dos últimos cinco anos, 15 ruas e avenidas fazem parte de oito pontos mapeados pela EPTC como críticos, por apresentarem mortes envolvendo idosos. A ação acontece durante um mês, sempre às 11h e às 18h30.

O diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto, acompanhou o começo da operação “Tivemos 19 vidas perdidas de idosos neste ano e estamos intensificando nossas ações. As atividades educativas são direcionadas para os locais de maior risco e, além disso, nossa equipe de engenharia estuda melhorias nos pontos para melhorar a segurança viária e garantir a fluidez”, disse.

Os agentes incentivaram as pessoas a aguardarem o tempo semafórico antes de iniciar a travessia. Ainda foram feitas advertências sobre os riscos para quem não se atenta ao fluxo de veículos na via e, principalmente, na circulação dos motociclistas entre os corredores formados pelos carros, fator que prejudica a visibilidade.

Ao longo do mês, os agentes vão estar na avenida João Pessoa, avenida Júlio de Castilhos, avenida Baltazar de Oliveira Garcia, avenida Ipiranga x avenida Azenha, avenida Bento Gonçalves, avenida Farrapos, avenida Otto Niemeyer, avenida Protásio Alves, avenida Borges de Medeiros, avenida Pres. Franklin Roosevelt x avenida Polônia, avenida Campos Velho, rua Gen. Lima e Silva, rua Vigário José Inácio, avenida Princesa Isabel e rua Vicente da Fontoura que integram os pontos críticos.

De acordo com o balanço de acidentes, no mês de outubro, houve redução de 11 vítimas fatais no trânsito de Porto Alegre no período de janeiro a outubro. Durante o mesmo período do ano de 2022, o Observatório de Mobilidade da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) contabilizou 61 vítimas fatais; em 2023 o número de vítimas caiu para 50. O mapeamento de acidentalidade mostra que o perfil mais impactado durante o ano é o de pessoas idosas, sendo 19 vítimas fatais em 2023. A segunda faixa etária mais atingida é a de 26 a 35 anos, com 12 mortes.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte