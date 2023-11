Posto de Atendimento do Bilhete Único no Terminal Varginha é realocado durante obras, a partir desta terça (21)

Cartazes e faixas serão colocados para a orientação dos passageiros

ARTHUR FERRARI

A SPTrans informou que a partir desta terça-feira, 21 de novembro de 2023, o Posto de Venda e Atendimento do Terminal Varginha será fechado e realocado durante obras no local.

De acordo com a gerenciadora, o atendimento será feito provisoriamente na mesma plataforma, do lado oposto à Administração, funcionando todos os dias das 6h às 20h.

Haverá cartazes e faixas para orientação aos passageiros sobre a localização do posto provisório.

Confira os serviços que continuarão a ser prestados no Terminal Varginha:

Alteração de e-mail e ou CPF cadastrados

Análise de matrícula bloqueada

Análise do Bilhete Único bloqueado

Análise do Bilhete Único com falha

Atualização de cadastro com divergência ou bloqueado

Cancelamento do Bilhete Único (perda/furto/roubo)

Cobrança indevida na integração

Compra de crédito errada

Disponibilização de selos Umes/Une para Bilhete Único de Estudante

Emissão de 1ª via de Bilhete Único

Extrato de utilização/recarga (até 15 dias)

Inclusão de Nome Social

Informações sobre o Bilhete Único

Verificação de créditos não liberados

Verificação de gratuidade de Estudante não gerada

Recargas e pagamento de taxas

Durante as obras, os passageiros interessados nos serviços de recargas e pagamento de taxas, em dinheiro, deverão se dirigir a outros terminais. Na região, os postos mais próximos são os dos terminais Grajaú e Santo Amaro. Também é possível utilizar as máquinas de autoatendimento, que continuarão em funcionamento dentro do terminal.

Máquinas de autoatendimento

O autoatendimento é uma opção fácil e rápida para quem precisa fazer a compra de créditos, as máquinas ficam instaladas nos terminais de ônibus e nas estações de metrô e trem.

Os passageiros podem utilizar a rede de atendimento da SPTrans para os demais serviços. A lista completa está no endereço www.sptrans.com.br/postos.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte