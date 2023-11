Natal (RN) define esquema especial de trânsito para Festa de Nossa Senhora da Apresentação

Operação começa na noite desta segunda-feira, dia 20 de novembro, com intervenção na Avenida Câmara Cascudo

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal (RN) definiu esquema especial de trânsito para a festa de celebração de Nossa Senhora da Apresentação, padroeira da cidade, nesta terça-feira, dia 21 de novembro. A operação de trânsito começará às 23h desta segunda-feira, dia 20 de novembro, com a intervenção na Avenida Câmara Cascudo (antiga Junqueira Aires) na altura da Caixa Econômica – na Ribeira para realização da celebração festiva que esse ano acontece na Praça das Mães – em virtude do projeto de revitalização da Pedra do Rosário.

A imagem de Nossa Senhora da Apresentação chegará em procissão marítima até o Iate Clube, de onde seguirá às 4h40 da manhã de terça-feira, dia 21 de novembro, para a Praça das Mães, onde acontece a primeira celebração do dia.

Para isso, o trânsito de quem se desloca da Ribeira para o Centro da Cidade será desviado pela Rua Juvino Barreto – ao lado do Diário Oficial do Estado do RN. Já o condutor que precisa acessar o Alecrim, contará com a opção Beira Canal, a Avenida do Contorno.

No período da tarde, entre 16h e 18h, batedores com auxílio de viaturas farão a cobertura da tradicional procissão de Nossa Senhora da Apresentação saindo da antiga catedral, passando pela Praça Sete de Setembro, a Rua Felipe Camarão, Rua Mossoró, Avenida Hermes da Fonseca, Apodi, Deodoro da Fonseca e chegada na Catedral Metropolitana – onde acontece missa campal.

Para garantir a segurança dos fiéis, todo trecho da Av. Deodoro, entre a Ulisses Caldas e a Apodi será fechado ao trânsito. Toda operação contará com 18 agentes de trânsito, 12 batedores e quatro viaturas.

O sistema de transporte público funcionará de forma diferenciada. As linhas de ônibus e opcionais irão operar com horários e itinerários programados para os dias de feriados e com a Tarifa Social. Em caso de dúvidas, os usuários podem ligar para o Alô STTU – no telefone 156 – ou consultar o Twitter oficial, o @156Natal.

