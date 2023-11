Falta de energia afetou linha 2-Verde do Metrô de SP por quase uma hora, que operou em via única em um trecho na noite desta segunda (20)

Problema teve início entre as estações Sumaré e Consolação

ADAMO BAZANI

Colaborou Vinícius de Oliveira

Dificuldades para quem usa a linha 2-Verde do Metrô de São Paulo por quase uma hora entre o fim da tarde e início desta segunda-feira, 20 de novembro de 2023.

De acordo com a Companhia do Metropolitano, em seus canais oficiais, devido à falta de energia elétrica entre as estações Nossa Senhora de Fátima-Sumaré e Consolação, a circulação passou a ocorrer com velocidade reduzida e maior tempo de parada.

Técnicos foram acionados para a normalização.

Um trecho chegou a ser operado com um trem em via única.

O problema começou Àa 17h59 e foi solucionado pouco antes de 19h

Os trens da Linha 2-Verde circulam neste momento em um trecho entre as estações Vila Prudente e Brigadeiro. Em razão de uma oscilação no sistema de alimentação elétrica, o outro trecho, de Vila Madalena a Brigadeiro, vem sendo atendido por um trem que utiliza uma única via para os dois sentidos da linha. Para prosseguir viagem, o passageiro deve desembarcar em Brigadeiro e utilizar outra composição. A intercorrência teve início às 17h59 e os técnicos do Metrô atuam para o restabelecimento integral da operação.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes