CPTM promove alterações no Serviço 710 e em quatro linhas de trens metropolitanos nesta segunda-feira (20)

Composições do Serviço 710 estarão fora de circulação das 9h até o fim da operação comercial

Nesta segunda-feira, 20 de novembro de 2023, final do feriado prolongado da Consciência Negra, a CPTM efetuará alterações na operação dos trens metropolitanos em São Paulo.

A semana inicia com o Serviço 710 suspenso das 9h até o fim da operação comercial, em razão da construção de uma escada fixa que ligará a plataforma central ao saguão 02 da Estação da Luz, além de substituição de Aparelho de Mudança de Via (AMV) na região interditada.

A linha 7-Rubi terá operação ativa entre as estações Palmeiras-Barra Funda-Jundiaí. O trecho Luz – Palmeiras-Barra Funda será operado por trem no sistema bate e volta (shuttle). Na Estação Palmeiras-Barra Funda, sentido Jundiaí, os trens também vão alternar destinos com paradas finais em Vila Aurora e Francisco Morato.

A linha 10-Turquesa contará com circulação dos trens entre as estações Luz-Rio Grande da Serra.

A linha 11-Coral terá trens que partem da Luz com destino a Calmon Viana e Estudantes.

E por fim, os trens da linha 12-Safira que partem de Calmon Viana intercalam paradas finais nas estações São Miguel Paulista e Brás. As atividades nas duas linhas ocorrem para serviços na via permanente.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte