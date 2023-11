VÍDEO: Motorista e cobrador heróis que salvaram mulher são homenageados pela empresa em São Paulo

Caso ocorreu no dia 23 de outubro de 2023, mas as imagens foram compartilhadas em 08 de novembro; Ocorrência foi registrada como tentativa de estupro

ADAMO BAZANI

O motorista de ônibus Paulo Jorge e o cobrador Djalma foram homenageados pela empresa de ônibus Via Sudeste, onde trabalham na capital paulista, por terem livrado com a ajuda de passageiros uma mulher de tentativa de estupro, na região do Sacomã.

Ambos receberam nesta sexta-feira, 17 de novembro de 2023, uma placa com seus nomes em destaque e uma frase pela atitude que tiveram.

O caso ficou bastante conhecido.

Imagens de circuitos de segurança mostraram o momento em que o suspeito rende a mulher e a obriga a seguir com ele na R. Dom Vilares, na Vila das Mercês, região do Sacomã, no dia 23 de outubro de 2023. As gravações foram compartilhadas somente 08 de novembro de 2023.

O motorista Paulo Jorge de Souza, que conduzia o ônibus, percebeu que algo estava anormal e seguiu o homem e a vítima com o coletivo.

O suspeito tentou dissimular.

Mas em um momento, a mulher conseguiu fazer um sinal para o ônibus e, perto de uma esquina, o motorista parou e desceu junto com o cobrador e passageiros que conseguiram afastar a mulher do suspeito.

O homem saiu andando porque, como contou o motorista ao Diário do Transporte, até então todos pensavam se tratar de uma briga de casal e, de tão nervosa, a mulher não conseguia falar.

O suspeito ainda está sendo procurado.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/11/08/video-do-exato-momento-e-entrevista-motorista-de-onibus-heroi-da-via-sudeste-salva-mulher-de-estupro-na-regiao-do-sacoma-na-capital-paulista-ao-acompanhar-suspeito-com-o-coletivo/

A placa para o motorista e para o cobrador traz a seguinte mensagem:

Oferecemos esta homenagem, em forma de agradecimento, por seu ato de nobreza em acolher o próximo.

Você honrou e valorizou uma gama de profissionais do transporte público de passageiros, mediante ao ato de bondade em 23/10/23, nas imediações da Vila das Mercês, e por ter se transformado em um exemplo de amor ao próximo para toda a população da cidade de São Paulo.

Exemplos de inspiração e dedicação que não passaram desapercebidos por nós da Via Sudeste. Temos muito orgulho de tê-lo em nosso quadro de funcionários.

Além das placas, o motorista e cobrador ganharam flores e caixas de chocolates.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes