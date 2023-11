Serviço 710 da CPTM está suspenso na manhã deste sábado (18), em SP, por conta de falha no pantógrafo de um trem

Problema aconteceu por volta das 7h40 nas proximidades da Estação Luz

O Serviço 710 da CPTM, em São Paulo, está suspenso na manhã deste sábado, 18 de novembro de 2023, por causa de uma falha no pantógrafo de um trem, equipamento que leva energia da rede aérea para a composição, nas proximidades da Estação Luz.

Por causa da suspensão do Serviço 710 da CPTM, os trens da Linha 10-Turquesa encerram a viagem na Estação Brás, e os da Linha 7-Rubi variam o destino entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Luz.

A orientação da CPTM para quem está na Estação Luz ou Brás é usar a Linha 11-Coral, e quem está em Palmeiras-Barra Funda deve utilizar a Linha 3-Vermelha do Metrô até a Estação Brás.

Por meio de nota, a CPTM disse que trabalha para normalizar a falha e pede desculpas aos passageiros, confira a nota na íntegra:

Michelle Souza, para o Diário do Transporte