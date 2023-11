Ônibus metropolitano perde o eixo em Guarulhos (SP) assustando passageiros

Veículo da empresa Vila Galvão teve sistema de mola quebrado, segundo EMTU

ADAMO BAZANI

Colaborou Arthur Ferrari

Passageiros de um ônibus metropolitano passaram por um susto na manhã de sexta-feira, 17 de novembro de 2023, assim como quem estava em outros veículos e caminhava por uma das principais avenidas de Guarulhos, na Grande São Paulo.

O eixo traseiro do coletivo da companhia Vila Galvão se soltou com o veículo em movimento.

O incidente ocorreu por volta de 08h30 na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco.

Fotos do veículo foram divulgadas em redes sociais neste sábado (18).

Segundo a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), que gerencia as linhas intermunicipais metropolitanas no Estado de São Paulo, não houve feridos.

Ainda de acordo com a gerenciadora o fecho de mola do veículo quebrou, provocando o desprendimento do eixo.

A vistoria do ônibus está válida até 21 de março de 2023 e a EMTU diz que entrou em contato com a empresa para apurar as circunstâncias do incidente.

Por volta faz 8h30 desta sexta-feira (17), um ônibus da linha 253 operada pela empresa Vila Galvão, que faz parte do Consórcio Internorte, teve o fecho de mola quebrado quando trafegava na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, em Guarulhos, causando o deslocamento do eixo traseiro. Não houve feridos. A vistoria do veículo está válida até 21/03/2024. A EMTU entrou em contato com a empresa para apurar as circunstâncias da ocorrência

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Colaborou Arthur Ferrari