Linha 9 está normalizada neste sábado (18), após descarrilamento na noite de sexta-feira

Trem saiu dos trilhos nas imediações da estação Santo Amaro, na zona Sul de São; Passageiros tiveram de caminhar nos trilhos e ônibus foram acionados

ADAMO BAZANI

As operações amanheceram neste sábado, 18 de novembro de 2023, normais na linha 9-Esmeralda, administrada pela ViaMobilidade.

Mas na noite desta sexta-feira (17), a situação do passageiro que voltava para a casa foi bem difícil por causa de um descarrilamento que ocorreu logo depois de 18h nas imediações da estação Santo Amaro, na zona Sul da cidade de São Paulo.

Os usuários tiveram de andar nos trilhos e um longo trecho entre a região até o fim da linha no extremo sul teve de ser interditado.

A ViaMobilidade diz em nota que teve de acionar 50 ônibus da Operação PAESE (Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência) para atender o trecho.

Ainda segundo a concessionária, somente às 23h20 é que a situação se normalizou.

Veja a nota na íntegra :

São Paulo, 17 de novembro de 2023 – A Linha 9-Esmeralda opera normalmente desde as 23h20 desta sexta-feira. Devido a um descarrilamento na região de Santo Amaro, a circulação de trens da Linha 9-Esmeralda ficou interrompida em ambos os sentidos entre as estações Santo Amaro e Bruno Covas-Mendes / Vila Natal das 18h16 às 20h37. Ninguém ficou ferido.

A partir das 20h37, a circulação de trens passou a ocorrer por via única entre as estações Socorro e João Dias, em ambos os sentidos e o trem foi encarrilado às 22h44. 50 ônibus gratuitos do PAESE foram acionados para atender os passageiros entre as estações João Dias e Bruno Covas-Mendes Vila Natal. A transferência com a Linha 5-Lilás, em Santo Amaro, foi fechada para controle de fluxo.

A circulação de trens entre João Dias e Osasco segue normal. Os passageiros estão sendo orientados por meio de avisos sonoros e pelos Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) nas estações.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes