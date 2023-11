Linha 7 Rubi da CPTM tem problemas de energia neste sábado (18)

Falha atinge toda a extensão e deixa a velocidade reduzida

ADAMO BAZANI

Manhã de sábado, 18 de novembro de 2023, com dificuldades para os passageiros na linha 7-Rubi da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

Segundo a empresa, a circulação ocorre com velocidade reduzida e maior tempo de parada em praticamente todo o trecho entre as Estações Luz e Jundiaí devido a problemas técnicos no sistema de energia.

A falha foi comunicada por volta de 8h.

Técnicos foram acionados para a normalização.

Após cerca de 20 minutos, operação na linha 7-Rubi foi normalizada.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes