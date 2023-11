Estação Recreio Shopping, da MobiRio, fechará para manutenção a partir deste sábado (18)

Fechamento será temporário

MICHELLE SOUZA

A partir deste sábado, 18 de novembro de 2023, a estação Recreio Shopping, no corredor Transcarioca, será fechada temporariamente para serviços de manutenção, no sentido Santa Cruz. De acordo com a MobiRio, serão feitas obras de substituição do piso da pista exclusiva, sob responsabilidade da SMI (Secretaria Municipal de Infraestrutura).

Não foi divulgado quanto tempo a estação Recreio Shopping ficará fechada para manutenção.

O Diário do Transporte segue acompanhando e assim que os serviços forem concluídos, as informações serão atualizadas.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte