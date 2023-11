Corrida altera itinerário de 45 linhas de ônibus em Itaquera, SP, nesta segunda-feira, 20

Itinerários serão alterados a partir da 0h até às 12h

MICHELLE SOUZA

A SPTrans informa que nesta segunda-feira (20), da 0h às 12h, 45 linhas terão seus itinerários alterados na região de Itaquera, Zona Leste da cidade, devido à “Corrida Timão Run 2023”.

Acompanhe os itinerários:

2019/10 PQ. PAINEIRAS – SHOP. PENHA

Ida: normal até Pça. Arama, R. Juazeiro do Norte, Av. Nicolau Jacinto, R. Arica Mirim, R. S. Severo, R. Itinguçu, seguindo normal.

Volta: normal até R. Itinguçu, R. Jarauara, R. Nea, R. S. Severo, R. Arica Mirim, Av. Nicolau Jacinto, R. Juazeiro do Norte, Pça. Arama, seguindo normal.

2734/10 JD. CAMPOS – METRÔ ITAQUERA

Ida: normal até Av. do Contorno, Túnel Jornalista Odon Pereira, R. Dr. Luiz Aires, Term. Metrô Itaquera.

Volta: Term. Metrô Itaquera, acesso, R. Dr. Luiz Aires, R. Castelo do Piaui, Av. Itaquera, R. Heitor, R. Américo Salvador Novelli, Viad. Ladeira do Xisto, R. Geraldo Vieira de Castro, Av. David Domingues Ferreira, Av. José Pinheiro Borges, seguindo normal.

4085/10 COHAB FAZENDA DO CARMO – METRÔ ITAQUERA

Ida: normal até Av. Miguel Ignácio Curi, acesso, R. Dr. Luiz Aires, Viad. Itaquera, R. Dr. Luiz Aires, seguindo normal.

Volta: normal até R. Dr. Luiz Aires, R. Castelo do Piaui, Av. Itaquera, seguindo normal.

233A/10 JD. HELENA – TERM. VL. CARRÃO

Ida: normal até Pça. Arama, R. Juazeiro do Norte, Av. Nicolau Jacinto, R. Arica Mirim, R. S. Severo, R. Itinguçu, R. Carlos Maria Steimberg, seguindo normal.

Volta: normal até R. Itinguçu, R. Jarauara, R. Nea, R. S. Severo, R. Arica Mirim, Av. Nicolau Jacinto, R. Juazeiro do Norte, Pça. Arama, seguindo normal.

4310/10 E.T. ITAQUERA – TERM. PQ. D. PEDRO II

Ida: sem alteração.

Volta: normal até R. Dr. Luiz Aires, R. Castelo do Piaui, Av. Itaquera, R. Heitor, R. Américo Salvador Novelli, Viad. Ladeira do Xisto, R. Geraldo Vieira de Castro, acesso, E.T. Itaquera.

233C/10 TERM. A. E. CARVALHO – CERET

2435/10 JD. COIMBRA – TERM. ARICANDUVA

273V/10 PARADA XV DE NOVEMBRO – METRÔ PENHA

3462/10 VL. SANTANA – METRÔ TATUAPÉ

Ida: normal até Pça. Arama, R. Juazeiro do Norte, Av. Nicolau Jacinto, R. Arica Mirim, R. S. Severo, R. Itinguçu, seguindo normal.

Volta: normal até R. Itinguçu, R. Jarauara, R. Nea, R. S. Severo, R. Arica Mirim, Av. Nicolau Jacinto, R. Juazeiro do Norte, Pça. Arama, seguindo normal.

374M/10 CPTM ERMELINO MATARAZZO – METRÔ ITAQUERA

Ida: normal até Av. Calim Eid, R. S. Severo, Av. Itinguçu, Viad. Itinguçu, Av. Paraguassu Paulista, R. Maciel Monteiro, R. Dr. Luiz Aires, acesso, Term. Metrô Itaquera.

Volta: Term. Metrô Itaquera, acesso, R. Dr. Luiz Aires, R. Maciel Monteiro, Av. Paraguassu Paulista, Viad. Itinguçu, Av. Itinguçu, R. Jarauara, R. Nea, R. S. Severo, R. Arica Mirim, R. João José de Queiroz, R. Manoel Assom, R. Breno Acioli, R. Adoração dos Magos, Av. Calim Eid, seguindo normal.

4036/10 METRÔ ITAQUERA – TERM. VL. CARRÃO

Ida: normal até R. Dr. Luiz Aires, R. Castelo do Piaui, Av. Itaquera, seguindo normal.

Volta: normal até Av. Miguel Ignácio Curi, acesso, R. Dr. Luiz Aires, Viad. Itaquera, R. Dr. Luiz Aires, acesso, Term. Metrô Itaquera.

N303/11 TERM. A. E. CARVALHO – TERM. ARICANDUVA

Ida: normal até normal até Pça. Arama, R. Juazeiro do Norte, Av. Nicolau Jacinto, R. Arica Mirim, R. S. Severo, R. Itinguçu, seguindo normal.

Volta: normal até R. Itinguçu, R. Jarauara, R. Nea, R. S. Severo, R. Arica Mirim, Av. Nicolau Jacinto, R. Juazeiro do Norte, Pça. Arama, seguindo normal.

2703/10 JD. ETELVINA – METRÔ ITAQUERA

Ida: sem alteração.

Volta: Term. Metrô Itaquera, acesso, R. Dr. Luiz Aires, R. Castelo do Piaui, Av. Itaquera, R. Heitor, R. Américo Salvador Novelli, Viad. Ladeira do Xisto, R. Geraldo Vieira de Castro, Av. David Domingues Ferreira, Av. José Pinheiro Borges, seguindo normal.

2704/10 JD. ROBRU – METRÔ ITAQUERA

Ida: sem alteração.

Volta: Term. Metrô Itaquera, acesso, R. Dr. Luiz Aires, R. Castelo do Piaui, Av. Itaquera, R. Heitor, R. Américo Salvador Novelli, Viad. Ladeira do Xisto, R. Geraldo Vieira de Castro, acesso, E.T. Itaquera, seguindo normal.

3756/10 BARRO BRANCO – METRÔ ITAQUERA

3795/10JD. SÃO CARLOS – METRÔ ITAQUERA

Ida: normal até Av. Miguel Ignácio Curi, acesso, R. Dr. Luiz Aires, Viad. Itaquera, R. Dr. Luiz Aires, seguindo normal.

Volta: normal até R. Dr. Luiz Aires, R. Castelo do Piaui, Av. Itaquera, seguindo normal.

4019/10 METRÔ ITAQUERA – CIRCULAR

4052/10 CPTM GUAIANASES – METRÔ ITAQUERA

Ida: sem alteração.

Volta: Term. Metrô Itaquera, acesso, R. Dr. Luiz Aires, R. Castelo do Piaui, Av. Itaquera, R. Heitor, R. Américo Salvador Novelli, Viad. Ladeira do Xisto, R. Geraldo Vieira de Castro, Av. David Domingues Ferreira, Av. José Pinheiro Borges, seguindo normal.

2709/10 METRÔ PATRIARCA – VL. UNIÃO

Sentido único: normal até Pça. Arama, R. Juazeiro do Norte, Av. Nicolau Jacinto, R. Arica Mirim, R. S. Severo, R. Itinguçu, seguindo normal até R. Itinguçu, R. Jarauara, R. Nea, R. S. Severo, R. Arica Mirim, Av. Nicolau Jacinto, R. Juazeiro do Norte, Pça. Arama, seguindo normal.

2709/31 METRÔ PATRIARCA – VL. UNIÃO

Sentido único: normal até R. Agreste de Itabaiana, Av. Nicolau Jacinto, R. Arica Mirim, R. S. Severo, R. Itinguçu, seguindo normal até R. Itinguçu, R. Jarauara, R. Nea, R. S. Severo, R. Arica Mirim, Av. Nicolau Jacinto,R. Agreste de Itabaiana, seguindo normal.

2712/10 JD. SÃO NICOLAU – SHOP. METRÔ ITAQUERA

Sentido único: normal até R. Patativa, R. Boipeva, Av. Águia de Haia, R. Guariatã, R. Patativa, R. Taperaçu, seguindo normal.

A linha deverá operar até o Metrô Artur Alvim

2721/10 JD. NAZARÉ – METRÔ ITAQUERA

Ida: normal até R. do Contorno, Tunel Jornalista Odon Pereira, R. Dr. Luiz Aires, Term. Metrô Itaquera.

Volta: Term. Metrô Itaquera, acesso, R. Dr. Luiz Aires, R. Castelo do Piaui, Av. Itaquera, R. Heitor, R. Américo Salvador Novelli, Viad. Ladeira do Xisto, R. Geraldo Vieira de Castro, acesso, E.T. Itaquera, seguindo normal.

2723/10 UNIÃO DE VL. NOVA – METRÔ ITAQUERA

Ida: normal até R. do Contorno, Túnel Jornalista Odon Pereira, R. Dr. Luiz Aires, Term. Metrô Itaquera.

Volta: Term. Metrô Itaquera, acesso, R. Dr. Luiz Aires, R. Castelo do Piaui, Av. Itaquera, R. Heitor, R. Américo Salvador Novelli, Viad. Ladeira do Xisto, R. Geraldo Vieira de Castro, Av. David Domingues Ferreira, Av. José Pinheiro Borges, seguindo normal.

2733/10 PQ. GUARANI – METRÔ ITAQUERA

374V/10 JD. SANTANA – METRÔ ITAQUERA

Ida: sem alteração.

Volta: Term. Metrô Itaquera, acesso, R. Dr. Luiz Aires, R. Castelo do Piaui, Av. Itaquera, R. Heitor, R. Américo Salvador Novelli, Viad. Ladeira do Xisto, R. Geraldo Vieira de Castro, acesso, E.T. Itaquera, seguindo normal.

N332/11 TERM. A. E. CARVALHO – VL. CISPER (CPTM USP)

Sentido único: normal até Av. Calim Eid, R. Jarauara, R. Nea, R. S. Severo, R. Arica Mirim, Av. Nicolau Jacinto, R. Juazeiro do Norte, Pça. Arama, seguindo normal.

3031/10 JD. ALTO PAULISTANO – METRÔ ITAQUERA

373L/10 JD. LIMOEIRO – METRÔ ITAQUERA

3739/10 RECANTO VERDE SOL – METRÔ ITAQUERA

3741/10 CPTM D. BOSCO – – METRÔ ITAQUERA

3743/10 SÃO MATEUS – METRÔ ITAQUERA

3785/10 COHAB BARRO BRANCO – METRÔ ITAQUERA

3787/10 CID. TIRADENTES – METRÔ ITAQUERA

3789/10 CID. TIRADENTES – METRÔ ITAQUERA

3796/10 GLEBA DO PÊSSEGO – METRÔ ITAQUERA

Ida: normal até a Av. Miguel Ignácio Curi, acesso, Rua Dr. Luiz Aires, Viaduto Itaquera, Rua Dr. Luiz Aires, seguindo normal.

Volta: normal até a Rua Dr. Luiz Aires, R. Castelo do Piaui, Av. Itaquera, prosseguindo normal.

4021/10 METRÔ ITAQUERA – VL. CHUCA

Sentido único: normal até Av. Miguel Ignácio Curi, acesso, Rua Dr. Luiz Aires, Viaduto Itaquera, Rua Dr. Luiz Aires, acesso, Term. Metrô Itaquera.

N438/11 METRÔ ITAQUERA – HOSP. STA. MARCELINA

Sentido único: normal até Av. Miguel Ignácio Curi, acesso, Rua Dr. Luiz Aires, Viaduto Itaquera, Rua Dr. Luiz Aires, acesso, Term. Metrô Itaquera.

3539/10 CID. TIRADENTES – METRÔ BRESSER

407H/10 JD. SÃO FRANCISCO – METRÔ ITAQUERA

Ida: normal até Av. Miguel Ignácio Curi, acesso, R. Dr. Luiz Aires, Viad. Itaquera, R. Dr. Luiz Aires, seguindo normal.

Volta: normal até R. Dr. Luiz Aires, R. Castelo do Piaui, Av. Itaquera, seguindo normal.

407L/10 BARRO BRANCO – METRÔ GUILHERMINA/ESPERANÇA

Ida: normal até Pça. Arama, R. Juazeiro do Norte, Av. Nicolau Jacinto, R. Arica Mirim, R. S. Severo, R. Itinguçu, seguindo normal.

Volta: normal até R. Itinguçu, R. Jarauara, R. Nea, R. S. Severo, R. Arica Mirim, Av. Nicolau Jacinto, R. Juazeiro do Norte, Pça. Arama, seguindo normal.

407P/10 TERM. CID. TIRADENTES – METRÔ TATUAPÉ

Ida: sem alteração.

Volta: normal até R. Dr. Luiz Aires, R. Castelo do Piaui, Av. Itaquera, R. Heitor, R. Américo Salvador Novelli, Viad. Ladeira do Xisto, R. Geraldo Vieira de Castro, Av. David Domingues Ferreira, Av. José Pinheiro Borges, seguindo normal.

N403/11 TERM. CID. TIRADENTES – METRÔ ITAQUERA

Ida: normal até Av. Miguel Ignácio Curi, acesso, R. Dr. Luiz Aires, Viad. Itaquera, R. Dr. Luiz Aires, acesso, Term. Metrô Itaquera.

Volta: sem alteração.

N402/11 METRÔ ITAQUERA – TERM. VL. CARRÃO

Ida: normal até Rua Dr. Luiz Aires, R. Castelo do Piaui, Av. Itaquera, prosseguindo normal.

Volta: normal até Av. Miguel Ignácio Curi, acesso, Rua Dr. Luiz Aires, Viaduto Itaquera, Rua Dr. Luiz Aires, acesso, Term. Metrô Itaquera.

N405/11 TERM. VL. CARRÃO – METRÔ ITAQUERA

Ida: normal até Av. Miguel Ignácio Curi, acesso, Rua Dr. Luiz Aires, Viaduto Itaquera, Rua Dr. Luiz Aires, acesso, Term. Metrô Itaquera.

Volta: normal até a Rua Dr. Luiz Aires, R. Castelo do Piaui, Av. Itaquera, prosseguindo normal.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte