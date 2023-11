Corredor Transoeste tem intervalos irregulares no Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (18)

Mudança na operação ocorre por causa de obras de melhoria da pista exclusiva

MICHELLE SOUZA

A concessionária MobiRio informou na manhã deste sábado, 18 de novembro de 2023, que a operação dos ônibus do sistema BRT sofreu alterações. O corredor Transoeste apresenta intervalos irregulares devido a obras de melhoria da pista exclusiva sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

O Diário do Transporte segue acompanhando e assim que a operação for normalizada, vamos atualizar as informações.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte