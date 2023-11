Avenidas Nações Unidas e Miguel Yunes, em São Paulo, recebem novo trecho de Faixa Azul a partir de segunda-feira (20)

Agora São Paulo passará a contar com 42.9 km, no total, do projeto-piloto de faixa exclusiva para motociclistas

MICHELLE SOUZA

A partir desta segunda-feira, 20 de novembro de 2023, São Paulo ganha mais 9,8 km de Faixa Azul, na Zona Sul. A faixa exclusiva para motociclistas vai ser implantada nas Avenidas das Nações Unidas e Miguel Yunes. Com a implantação, as motos vão poder trafegar entre as faixas 1 e 2. O objetivo é organizar o espaço compartilhado para pacificar e humanizar o trânsito.

A Faixa Azul é uma demarcação na via, para que durante o congestionamento, as motos possam transitar com mais disciplina, sem alterar a dinâmica já existente na via e de forma segura.

Entre os trechos das ruas Mario Lopes e Professor Campos de Oliveira, a Faixa Azul da Avenida das Nações Unidas terá extensão de 5,8km. Na avenida Miguel Yunes, a medida será implantada entre os trechos da avenida Interlagos e Nossa Senhora do Sabará, com 4 km de extensão.

Além da readequação das faixas das vias para receber a sinalização da Faixa Azul e as indicações de início e fim da faixa, foram colocadas placas verticais educativas que ressaltam a importância do uso de setas na mudança das faixas como forma de prevenção e segurança dos carros e motos.

Na avenida Miguel Yunes, onde há conversão à esquerda ou retorno, além de movimentos mais intensos de mudança de faixa, a via recebeu uma sinalização educativa com tinta azul antiderrapante com desenho de trama e acompanha sinalizações educativas.

Neste início da operação, a CET vai intensificar as sinalizações com faixas de vinil e banners reforçando as informações de velocidade, travessia de pedestre e sinalização para mudança de faixa.

De acordo com a gestão municipal, foi dado o aval do órgão federal para implantar a Faixa Azul também nos eixos formados pelas avenidas: Brigadeiro Faria Lima (9,2 km); Zaki Narchi (3,6 km); Luiz Dumont Villares (5 km); do Estado (8,2 km); e Jacu Pêssego, Nova Trabalhadores e Vice-Presidente José de Alencar G. da Silva (20,2 km).

As novas ativações previstas são:

Av. Faria Lima – a partir de 4/12;

Av. Zaki Narchi – a partir de 4/12;

Av. Luiz Dumont Villares – a partir de 4/12;

Av. do Estado – a partir de 18/12;

Av. Jacu Pêssego (inclui a Av. Nova Trabalhadores e Vice-Presidente José de Alencar) – a partir de 18/12.

O Projeto-Piloto da Faixa Azul é baseado em duas premissas: Visão Zero e Sistemas Seguro. Na Visão Zero, nenhuma morte no trânsito é aceitável. Já um Sistema Seguro é projetado para evitar que os erros dos diferentes usuários do viário possam ocasionar ocorrências graves, que resultem em lesões ou mortes. Por não estar prevista no Código Nacional de Trânsito (CTB), a nova proposta de sinalização precisou do aval da Senatran para ser implantada de maneira experimental, para que avaliações sobre o desempenho pudessem ser realizadas e acompanhadas pelo órgão federal.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte