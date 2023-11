Substituição de trilhos na linha 5-Lilás de metrô afeta operação dos trens neste domingo (19)

Composições circulam em via única e com velocidade reduzida entre as estações Santo Amaro e Capão Redondo; serviços acontecem da meia-noite às 18h

ARTHUR FERRARI

Os passageiros da linha 5-Lilás de metrô devem ficar atentos neste domingo, 19 de novembro de 2023, quando a ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação do serviço, realiza a maior substituição de trilhos da história do sistema metroviário paulistano.

De acordo com a empresa, um quilômetro de via será trocado da meia-noite às 18h entre as estações Giovanni Gronchi e Campo Limpo, e por estratégia operacional a ação acontece antes do feriado do Dia da Consciência Negra, segunda (20), quando o fluxo de pessoas é menor em todo o serviço.

Durante os trabalhos, os trens circularão em via única e com velocidade reduzida no trecho entre as estações Santo Amaro e Capão Redondo.

Vale ressaltar que os serviços serão divididos em duas etapas. Na primeira, de meia-noite às 6h, 450 metros de trilhos serão substituídos entre as estações Giovanni Gronchi e Vila das Belezas, na plataforma 1, sentido Capão Redondo. Já entre 6h e 18h, os trabalhos se concentram entre as estações Vila das Belezas e Campo Limpo, com 580 metros de via trocados.

Confira a operação da Linha 5-Lilás no domingo (19):

Entre as estações Chácara Klabin e Santo Amaro, os trens operam normalmente em duas vias. No domingo, para seguir viagem sentido Capão Redondo (percurso que conta com paradas em Giovanni Gronchi, Vila das Belezas e Campo Limpo), o passageiro precisará trocar de metrô, passando da plataforma 2 para 1 em Santo Amaro, onde haverá uma composição para realizar o restante do trajeto, até o término da manutenção.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte