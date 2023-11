Programa do Governo de São Paulo capta R$ 450 milhões para projetos em áreas como energia renovável, eficiência energética e saneamento

Empréstimo de banco dos Brics foi aprovado pelo Senado e será contratado pela agência Desenvolve SP

ALEXANDRE PELEGI

Em edição extra do Diário Oficial da União nesta quinta-feira, 16 de novembro de 2023, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, publicou a autorização para a Agência de Fomento do Estado de São Paulo – Desenvolve SP para contratar operação de crédito externo com o New Development Bank (NDB), o banco dos Brics.

O financiamento no valor de até 90 milhões de dólares, cerca de R$ 450 milhões, tem garantia da União.

Os recursos serão repassados ao Estado em parcelas anuais: US$ 22,5 milhões em 2023; US$ 22,5 milhões em 2024; US$ 22,5 milhões em 2025; e finalmente mais duas parcelas de US$ 11,25 milhões em 2026 e 2027.

Segundo o Desenvolve SP, os recursos serão destinados a projetos sustentáveis dos setores público e privado em áreas como água, resíduos sólidos, reciclagem, energia renovável, eficiência energética e infraestrutura urbana.

Vinculado à Secretaria da Fazenda e Planejamento, o Desenvolve SP é uma instituição financeira do Governo do Estado de São Paulo que oferece opções de financiamento para micro, pequenas e médias empresas paulistas com prazos longos e taxas de juros competitivas.

As opções de crédito do Desenvolve SP financiam projetos de investimento em ampliação e modernização, aquisição de máquinas e equipamentos, capital de giro, iniciativas ambientais sustentáveis e projetos inovadores.

BANCO ALEMÃO E ÔNIBUS ELÉTRICOS

Como noticiou o Diário do Transporte em abril deste ano, o Desenvolve SP informou que mantém tratativas com o Banco de Desenvolvimento Alemão (KfW) com vistas à estruturação de modelo de negócios voltado à mobilidade urbana. “Uma nova rodada de reuniões está prevista para ocorrer nos próximos meses”, informa a agência do governo paulista. (Relembre)

Dentre as ações realizadas no ano passado, a agência de fomento ressalta que retomou contatos com o Banco de Desenvolvimento Alemão (KfW) “para estudar e estruturar modelo de negócios para custear a eletrificação da frota de transporte público em todo o Estado de São Paulo, prevista para o exercício de 2023”.

O objetivo de eletrificar a frota de ônibus, diz a Desenvolve SP, remete ao compromisso da agência com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), chamada Agenda 2030. “Entre os quais destaca-se a construção de infraestrutura adaptável, tornando cidades e comunidades sustentáveis”, diz a nota.

Um dos problemas da introdução de ônibus 100% elétricos na frota do transporte coletivo está justamente no custo do investimento. Elaborar modelos de negócios que viabilizem a compra é uma das urgências no país.

O caso da capital paulista é emblemático.

