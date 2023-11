Marcopolo inicia entrega de lote de 195 ônibus urbanos Torino para Viação Pioneira

Modelos fornecidos contam com diferentes configurações e produção foi dividida nas três plantas da fabricante no Brasil

59 unidades produzidas em São Mateus/ES já estão em circulação

Caxias do Sul (RS) – 17 de novembro de 2023 – A Viação Pioneira, uma das principais operadoras de transporte coletivo público do Distrito Federal, adquiriu 195 unidades do modelo urbano Torino. A produção dos veículos, configurados em quatro diferentes versões, foi dividida entre as três fábricas da Marcopolo no Brasil.

Em Caxias do Sul/RS, serão produzidas na unidade Ana Rech 61 veículos e 75 na unidade São Cristóvão. Em São Mateus/ES, foram produzidas 59 unidades que já entraram em circulação.

As entregas dos ônibus que irão integrar o transporte público de Brasília serão distribuídas em lotes e ocorrerão até novembro de 2024. A venda foi intermediada pela Topline, representante Marcopolo responsável por atender o mercado do Distrito Federal, além dos estados de Tocantins e Goiás.

“É com grande satisfação que fazemos parte da renovação do transporte coletivo de Brasília, elevando a qualidade do serviço oferecido aos habitantes da capital brasileira. A Viação Pioneira é uma forte parceira. Entre 2019 e 2021, fornecemos mais de 500 unidades à empresa que com a incorporação destas 195 unidades passa a contar com frota 100% Marcopolo”, destaca Ricardo Portolan, diretor de Operações Comerciais para o Mercado Interno e Marketing da Marcopolo.

Os 195 novos ônibus Torino fornecidos à Viação Pioneira são configurados para atender às normas do Governo do Distrito Federal e contam com diferenciais para a preservação ambiental e sustentabilidade. Além do motor com tecnologia Euro 6 terão preparação para instalação de placas de energia solar no teto, que será realizada na garagem do cliente.

A tecnologia pode contribuir para a descarbonização do transporte e preservação ambiental porque a energia solar gerada alimenta as baterias que auxiliam no funcionamento do sistema convencional de propulsão a diesel, reduzindo a sua utilização e, consequentemente, as emissões de poluentes e menos quantidade de descarte do produto.

Além disso, todos os ônibus possuem sistema eco drive, monitoramento por GPS, portas elétricas, elevador/acessibilidade, câmeras internas, bancos ergonômicos, piso tara flex antiderrapante e antirruído, anjo da guarda, freios ABS, todos equipados com tudo o que há de mais moderno no mercado.