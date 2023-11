Dez novos ônibus de dois andares da Expresso Itamarati vão atender linhas de Guarantã do Norte e Alta Floresta para a capital Cuiabá, no Mato Grosso

Veículos têm carroceria Busscar e chassis Mercedes-Benz

ADAMO BAZANI

Os dez ônibus zero km comprados pela Expresso Itamarati, do Grupo Comporte, com sede em São José do Rio Preto, no interior paulista, vão atender linhas em Mato Grosso.

A companhia ganhou parte da licitação do transporte intermunicipal no Estado para operar algumas regiões.

São linhas de Guarantã do Norte e Alta Floresta para a capital Cuiabá.

A informação é da Busscar, nesta sexta-feira, 17 de novembro de 2023, fabricante da carroceria de modelo Vissta Bus.

Os chassis são Mercedes-Benz O 500 RSD, euro 6, tecnologia atual de restrição de emissões de poluentes.

Por meio de nota, a Busscar detalha como são os veículos.

Projetado para oferecer serviço executivo, o modelo vem equipado com 60 poltronas semileito, com apoio de braços, pernas e pés. Os ônibus contam ainda com gerenciadores de áudio e vídeo, com três painéis de comando e receptor de TV digital.

Os salões superior e inferior possuem displays de mensagem com relógio e indicador de sanitário ocupado e pontos de interfone interligados à cabine do motorista. Sanitário, ar-condicionado e três geladeiras também compõem o Vissta Buss DD.

Na mesma nota, diretor da Expresso Itamarati, Diego Mansur, disse que o grupo empresarial optou pelo Vissta Buss DD por ser indicado para viagens de longas distâncias.

“O modelo fabricado pela Busscar traz conforto e espaço amplo, principalmente no bagageiro, o que garante uma viagem tranquila aos nossos passageiros”, disse.

A Expresso Itamarati foi fundada pelo imigrante espanhol José Oger e começou a operar em 1951, na região noroeste de São Paulo.

Atualmente, a empresa faz parte do grupo Comporte e possui uma frota de aproximadamente mil ônibus, transportando mais de 1,5 milhão de passageiros mensalmente.

A Expresso Itamarati atua nos estados de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Goiás e Minas Gerais, oferecendo serviços de transporte rodoviário, transporte intermunicipal suburbano, transporte urbano, fretamento e entrega de encomendas.

Outras empresas do Grupo Comporte também anunciaram recentemente compras de modelos da Busscar, como a Expresso União, a Expresso de Prata e a Viação Piracicabana.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes