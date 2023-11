ANTT atende pedidos de 44 empresas para fretamento, e concede licença para a Taxibus para o transporte regular

Agência extinguiu Termo de Fretamento, a pedido, da RCA Locadora, empresa de Cariacica (ES)

ALEXANDRE PELEGI

Na edição do Diário Oficial da União desta sexta-feira, 17 de novembro de 2023, o Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT publicou as seguintes decisões:

Decisões Supas nºs 791/793/795: Autorizar as empresas relacionadas para a prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento.

. NANDOTUR AGENCIA DE TURISMO E TRANSPORTE LTDA

. NOSSO RIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

. ONDEVOU TURISMO LTDA

. OZIAS ANGELO FERREIRA TRANSPORTES LTDA

. STYLLO UP AUTO LOCADORA LTDA

. T Y JERONIMO E SILVA LTDA

. TRANSPORTES PARASOL TUR LTDA – ME

. TRANSRENASCER TRANSPORTES LTDA

. V&C TOUR AGENCIA DE TURISMO E TRANSPORTE LTDA

. VALE DO IGUACU TRANSPORTES LTDA

. BRAGA VIAGENS E TURISMO LTDA

. BRAINCO & SERVICOS LTDA

. CHAPE TOUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA

. EXATO SERVICOS EM GERAL LTDA

. F DE J SOARES TRANSPORTES LTDA

. J M TRANSPORTE E TURISMO 691 LTDA

. J.R. OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA – ME

. JJMG TRANSPORTES LTDA

. LUANA TUR PASSEIOS, FRETES E VIAGENS LTDA

. MAPE TRANSPORTES LTDA

. MARCELO ELIAS TUR LTDA

. MARCIO DIVINO AVILA TURISMO LTDA

. PAULISTA TUR LTDA

. R S C TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

. REGIS EXCURSOES E TURISMO LTDA

. ROMAO A. BARBOSA LIMA TRANSPORTES LTDA

. SRM TRANSPORTE E TURISMO LTDA

. SUPREMA LOCADORA E TURISMO LTDA

. TAINAN TOURISM WEKEEND LTDA

. ZAQUEU TURISMO LTDA

. ANNY DOWAN MARTINS SILVA LTDA

. BF TURISMO E TRANSPORTES LTDA

. COPERTAI TRANSPORTES LTDA

. DOIS- S TURISMO LTDA

. E W B RODANA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA – ME

. ELITE FRETAMENTO LTDA

. FL LOGISTICA LTDA

. FRETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA

. GIVANILDO FERNANDES VERAO LTDA

. GV EXPRESS SERVICOS LTDA

. HELAUTUR TRANSPORTES LTDA

. J DOS SANTOS RODRIGUES LOCADORA E TRANSPORTE LTDA

. J M TRANSPORTE E TURISMO 691 LTDA

. JOSE C. C. ALMEIDA TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Decisão Supas nº 794: Deferir o pedido e conceder à Taxibus Transportes Ltda, empresa com sede em Foz do Iguaçu (PR), o TAR Nº 494, para habilitar a transportadora a solicitar Licença Operacional para prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros, sob o regime de autorização.

Decisão Supas nº 792: O Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT decide extinguir, mediante renúncia, o Termo de Autorização de Fretamento – TAF nº 00.1086, concedido à RCA Locadora de Veículos Ltda, de Cariacica (ES).

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes