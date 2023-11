Viação Paraty completa 40 anos de atuação no mercado de transporte rodoviário de passageiros

Empresa conta hoje com 1.700 colaboradores e uma frota composta por centenas de ônibus

ARTHUR FERRARI

A Viação Paraty, referência no setor de transporte urbano e suburbano, celebra 40 anos de operações em 2023. A empresa, presente nos setores do transporte público, fretamento e até serviços corporativos, turísticos e rodoviários, conta com uma equipe de 1.700 colaboradores e uma frota diversificada composta por centenas de ônibus.

De acordo com Mauro Artur Herszkowicz, Diretor e Presidente da Paraty, o transporte por ônibus é essencial para o crescimento econômico e social dos municípios. “As cidades dependem de sistemas de transporte eficientes para conectar trabalhadores com seus empregos, estudantes com suas escolas, famílias com entes queridos e consumidores com estabelecimentos comerciais.”

Ainda segundo Herszkowicz, a parceria da empresa com seus clientes, sejam passageiros diários ou as grandes corporações contratantes, é algo muito importante. “Para oferecer serviços de alta qualidade, é essencial ouvir e compreender as necessidades e expectativas, afinal, sem um serviço de mobilidade único e confiável, as cidades enfrentariam um congestionamento massivo, aspectos ambientais insustentáveis e uma limitação no acesso as oportunidades”.

Entre os principais clientes da Viação Paraty neste ano, estão grandes nomes como Latam, Volkswagen – MRO São Carlos, Embraer – Unidade GPX, Usina Santa Fé, Faber-Castell, Lupo, Grupo São Martinho – Unidade Santa Cruz e 8 usinas do Grupo Raízen. Atendendo áreas urbanas e rurais de Araraquara, Matão, São Carlos, Ibaté, Américo Brasiliense, Jaboticabal, Jaú, Araçatuba e região, a empresa desempenha um papel crucial na conectividade e mobilidade dessas localidades.

Ao longo de quatro décadas a empresa vem reafirmando sua responsabilidade e compromisso com o desenvolvimento regional. Investindo constantemente em infraestrutura eficiente e treinamento contínuo de suas equipes, buscando garantir que seus serviços atendam às necessidades em constante evolução das comunidades.

Confira a história da Viação Paraty:

Fundada em 1982, fruto da aquisição da concessão das linhas de propriedade da Viação e Turismo São Carlos, a Paraty atuava com 8 ônibus, que faziam as linhas rodoviárias que ligavam as cidades de: São Carlos/Ibaté; São Carlos/Araraquara; São Carlos/Itirapina. No mesmo ano houve a expansão dos serviços com a aquisição de uma parte da linha regular urbano do município de Araraquara e o início do serviço de fretamento contínuo com a Lápis Johann Faber, sediada em São Carlos.

Em 1987, a Viação Paraty deu início às atividades de fretamento turístico e, em 1988, já dispunha de 3 garagens (São Carlos, Ibaté e Araraquara), totalizando mais de 30 ônibus em circulação. No mesmo ano, foi registrada a aquisição da empresa Auto Ônibus Matão, juntamente com as linhas urbanas da cidade e o transporte de estudantes da zona rural e universitários para outras cidades.

Em 1999, com 250 ônibus, a empresa implantou o sistema de bilheteria eletrônica, ano em que também iniciou operação junto à Usina Tecumseh. Já 2001 marcou o início da operação junto à Tam e Embraer e o transporte urbano na cidade de Ibaté. Em 2003, a Paraty conquistou a certificação ISO 9001-2000, com toda a entidade passando a ser gerenciada através da Política de Qualidade da empresa.

Em 2007, a Viação Paraty possuía 5 garagens em Araraquara, São Carlos, Ibaté, Matão e Américo Brasiliense, com uma frota de 373 carros, sendo 154 rodoviários, 201 urbanos e 10 micro-ônibus rodoviários e 8 micro-ônibus. Já em 2012, houve a aquisição de uma parte da empresa Santa Cruz e da concessão de algumas linhas rodoviárias importantes em diversas cidades do interior de São Paulo.

O ano de 2016 foi marcado pelo início do Consórcio Araraquara de Transportes (CAT), união das empresas Viação Paraty e Empresa Cruz para a operação das linhas urbanas da cidade de Araraquara, enquanto em 2018, a empresa foi certificada na ISO 9001:2015. Em 2021, iniciou-se a operação das linhas urbanas e suburbanas na cidade de Jaú e, em 2022, o serviço de transporte urbano em Jaboticabal, além do fretamento contínuo para a empresa Raízen em Araçatuba e região.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte