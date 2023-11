Expresso União, de Minas Gerais, adquire Busscar Vissta Buss DD com chassi Mercedes-Benz O-500RSD

Veículo fará rotas entre São Paulo, Uberaba, Uberlândia, Goiânia e Anápolis a partir de 17 de novembro

ARTHUR FERRARI

A empresa mineira Expresso União adquiriu no início de novembro oito Vissta Buss DD zero quilômetro para atender novas linhas de São Paulo a Uberaba, Uberlândia, Goiânia e Anápolis. Além de incluir novas rotas, a aquisição dos veículos marca a mudança das cores da marca: agora, os tons em prata, laranja e azul claro substituem a plotagem antiga que tinha o branco como cor principal.

O ônibus está acoplado ao chassi Mercedes-Benz, O-500RSD de 460 cavalos e conta com a tecnologia Euro 6, que reduz e emissão de poluentes. Para acomodar os usuários, o piso superior possui 44 poltronas semi-leito com cinco estágios de reclinação, já o piso inferior dispõe de oito poltronas leito-cama com reclinação em 180 graus. Todos os passageiros têm à disposição uma tomada USB nos assentos, ajuste de direção do ar-condicionado e luz individual.

A tecnologia de ponta do Vissta Buss DD está presente também na cabine do motorista que contém câmbio automático, poltrona com amortecedor pneumático e painel multimídia com comando touchscreen. A versão adquirida apresenta ainda elevador para cadeirante e poltronas exclusivas com identificação tátil.

O diretor comercial da Busscar, Paulo Corso, celebra a escolha do Vissta Buss DD para atender as novas linhas de transporte de passageiros pela Expresso União. “O modelo escolhido é referência em conforto e tecnologia, sendo equipado com sistema de entretenimento, wi-fi, geladeiras e sanitário, garantindo que os passageiros tenham o melhor serviço durante as viagens”, comenta.

Confira mais fotos:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte