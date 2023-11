Estação Imperatriz Leopoldina da Linha 8-Diamante tem alterações durante obras para melhorias a partir deste sábado (18)

Mudanças acontecem na plataforma, mas circulação de trens não será afetada; serviços devem ser concluídos no primeiro semestre de 2024

A ViaMobilidade, responsável pela operação das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens em São Paulo, realiza no sábado, 18 de novembro de 2023, mais uma etapa das obras de melhoria da Estação imperatriz Leopoldina da linha 8.

De acordo com a concessionária, os passageiros que utilizam o sistema devem ficar atentos, pois durante as intervenções, que fazem parte do projeto de ampliação do mezanino da estação, uma das extremidades da plataforma do local será temporariamente interditada. Apenas uma escada de acesso à plataforma estará em funcionamento durante os serviços.

Vale ressaltar que uma extensão provisória de plataforma de embarque, com 80 metros de comprimento, será utilizada, o que deve garantir o acesso integral aos trens durante todo o horário de operação comercial.

Após a finalização das obras, o mezanino passará a contar com três novos elevadores, que devem melhorar o de deslocamento de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida na estação.

A previsão é que as obras sejam concluídas no primeiro semestre de 2024.

Na plataforma provisória, o passageiro sentirá uma pequena diferença. Embora seja totalmente coberta, iluminada e tenha assoalho regular, a estrutura tubular das colunas que sustentam o telhado ocupa um espaço maior, o que reduz a área de circulação.

Vale ressaltar que a circulação de trens na Linha 8-Diamante não será afetada com a obra, mas o tempo de embarque na estação pode ser prolongado pela dificuldade de locomoção dos usuários no local.

Ainda segundo a ViaMobilidade, a modernização da Estação Imperatriz Leopoldina é parte do compromisso da concessionária de investir cerca de R$ 4 bilhões em melhorias nas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda nos três primeiros anos da concessão. O valor inclui obras em estações, readequações em passagens de nível, compra de 36 novos trens, entre outras ações de manutenção para a melhora dos serviços.

“Nosso contrato de concessão prevê a modernização de algumas estações antigas das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, que não foram projetadas no passado com o olhar atento para soluções de acessibilidade. Um período de obras sempre traz algum tipo de impacto para as pessoas que utilizam a estação diariamente, mas as melhorias geradas após a conclusão dos trabalhos certamente trarão muitos benefícios aos passageiros”, explica Francisco Pierrini, diretor da ViaMobilidade.

Ao final da obra, a estação contará com três novos elevadores, um bloqueio exclusivo para pessoas com deficiência, uma nova bilheteria e bicicletário. Já a plataforma terá complementação de altura e largura para facilitar o embarque e desembarque. Todas as escadas fixas terão corrimãos e canaletas para condução de bicicletas. Está prevista ainda a execução de sinalização tátil em toda a estação. A passarela existente de acesso da estação também receberá cobertura metálica e nova iluminação. Os sanitários públicos e vestiários para os colaboradores serão revitalizados e a estação terá um banheiro feminino e um masculino para pessoas com deficiência.

