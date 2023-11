ANTT nega pedido de linha para a Real Maia e autoriza 78 novas empresas para o transporte por fretamento

Agência habilitou a Joel Turismo para o Transporte Regular

ALEXANDRE PELEGI

Decisão Supas nº 788: Indeferir o pedido da Real Maia Transportes Terrestres Eireli para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha GOIÂNIA (GO) – PALMAS (TO).

Decisão Supas nº 790: Deferir o pedido e conceder à Joel Transporte e Turismo Ltda, empresa com sede em Goiânia (GO), o TAR Nº 493, para habilitar a transportadora a solicitar Licença Operacional para prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros, sob o regime de autorização.

Decisão Supas nº 783/784/785/786/787/789: Autorizar as empresas relacionadas para a prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento.

. A J DIAS TRANSPORTES E TURISMO LTDA

. A. C. GATTI ROCHA EVENTOS LTDA

. ADMIR PEREIRA TRANSPORTE LTDA

. ARAMADOS BELLO VALLE LTDA

. AUTO ONIBUS SABADINI LTDA

. BLINDAQUO LOCACAO DE VEICULOS LTDA

. C.B.A TRANSPORTES E TURISMO LTDA

. C.R.D.B. TRANS HORIZONTE LTDA

. CAIO TURISMO LTDA

. CANEDO TURISMO LTDA

. CARLOS ALBERTO JOSE DA SILVA JUNIOR LTDA

. CICERO APARECIDO PARTEZANI LTDA

. OKLAHOMA STUDIO MUSIC LTDA

. OTAVIO DE SOUSA DIAS LTDA

. RENOTUR TRANSPORTE TURISTICO LTDA

. RIZALVA GUEDES TEIXEIRA LTDA

. S H TRANSPORTES LTDA

. S.A LOCADORA DE ONIBUS E TURISMO LTDA

. TEREZINHA CANDIDA DE OLIVEIRA FAGUNDES TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA

. TRANSNERES TRANSPORTES LTDA

. TRANSPORTE MARLENE LTDA

. TRANSPORTES JOAOZINHO LTDA

. TRANSPORTES KOPPE LTDA

. TRIPLE P TRANSPORTES LTDA

. VISENTINI ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA

. WEU TRANSPORTE LTDA

. ANC TURISMO E TRANSPORTES LTDA

. EDILAINE A. D. VANZELA LTDA

. FERIAS, FOLGA E FERIADO TURISMO LTDA

. JAQUELINE MARTINS DE SOUSA LTDA

. JOTA W TURISMO LTDA

. KR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA

. LCM TRANSPORTES E VIAGENS LTDA

. LIFE TRAINING CENTER SEGURANCA & EMERGENCIAS MEDICAS LTDA

. LOCADORA PLAY TUR TURISMO LTDA

. LOGOS TOUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA

. M J RECEPTIVO LTDA

. MANTIQUEIRA EXPRESS LTDA

. MINAS BUSS TURISMO E FRETAMENTO LTDA

. MOTTA FRETAMENTO E TURISMO LTDA

. MS TUR LTDA

. CIPRI TURISMO LTDA

. DEIVYS CAR LTDA

. DIOBATY & DIOBATY TRANSPORTES LTDA

. F & F TRANSPORTADORA E LOCACAO DE VEICULOS LTDA

. GM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

. GRAVA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA

. JROCHA TRANSPORTE LTDA

. NILTOUR TRANSPORTE TURISTICO E AGENCIA DE VIAGENS LTDA

. OLIVEIRA TUR LTDA

. R&M TRANSPORTE E TURISMO LTDA

. R. DE S. AVILA LTDA

. SANTOS TOUR LTDA

. SAO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA

. SOLANGE DOS SANTOS TRANSPORTES LTDA

. THIAGO HENRIQUE DA COSTA TRANSPORTES LTDA

. TRANSPAIVA TRANSPORTE TERRESTRE LTDA

. TRANSTUR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA

. TSM TRANSPORTES LOCACOES E SOLUCOES EMPRESARIAIS LT DA

. TURISTANDO EM FLORIPA LTDA

. V&V TRANSPORTE E TURISMO LTDA

. VIACAO AVANTI LTDA

. ZENILDA DE ANDRADE DE JESUS SANTOS & CIA LTDA

. CLAUDINEI GOMES CORREA TRANSPORTE LTDA

. DUTRA TUR TURISMO DE PRADOS LTDA

. EVERALDO DO AMARAL E CIA LTDA

. FARIAS VIAGENS E TURISMO LTDA

. FERREIRA & ARAUJO TRANSPORTES LT DA

. FREITAS TURISMO E VIAGENS LTDA

. HJ TURISMO LTDA

. IRAQUARA LOCACAO E TRANSPORTES LT DA

. JACKSON ROBERTO DA SILVEIRA LTDA

. RM TURISMO E VIAGENS LTDA

. S A CARVALHO LTDA

. TRANSBRAGANCA AUTO ONIBUS LTDA

. TRANSDIAS TRANSPORTES LTDA

. TRANSILVA TRANSPORTES E TURISMO LTDA

. VINITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA