VÍDEO: Mãe quebra vidro de janela de ônibus porque filho passou mal pelo calor e motorista não abriu porta no Rio de Janeiro

Menino foi levado para hospital e está fora de risco

ADAMO BAZANI

Colaborou Michelle Souza

Imagem que circularam em redes socias nesta quarta-feira, 15 de novembro de 2023, mostram uma mulher quebrando o vidro da janela de um ônibus no Rio de Janeiro.

De acordo com os relatos de passageiros do veículo, as janelas são lacradas e o modelo tem ar-condicionado.

Mas o equipamento estaria desligado ou com defeito e o calor estava muito forte dentro do ônibus.

Um menino começou a passar mal por causa da alta temperatura e os passageiros pediram que o motorista abrisse as portas, mas o condutor não teria atendido.

Vale ressaltar que alguns dos coletivos têm um dispositivo chamado de “anjo da guarda”, que impede que o ônibus se movimente com as portas abertas.

Não se sabe se era o caso.

Revoltada, a mulher que foi identificada como mãe do garoto, começou a quebrar um dos vidros.

O motorista então parou.

O garoto foi levado a um hospital e se recuperou rapidamente do mal estar.

