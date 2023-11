Prodata Analytics fornece dados compilados da operação de transporte para análises e tomadas de decisões mais ágeis

Solução inovadora e exclusiva da Prodata Mobility Brasil teve colaboração de empresas de ônibus e de especialistas em bilhetagem eletrônica

Antenada com o avanço tecnológico e sempre empenhada em criar soluções para as empresas que atuam no setor de transportes, a Prodata Mobility Brasil apresentou na Arena ANTP 2023, realizada entre os dias 24 e 26 de outubro, em São Paulo, uma ferramenta que irá ajudar os frotistas a ampliar sua capacidade de analisar e interpretar informações para a tomada de decisões estratégicas e de forma rápida.

Trata-se do Prodata Analytics, uma das principais atrações do evento, que reuniu empresários, autoridades, órgãos gestores e especialistas do segmento. A solução tecnológica exclusiva oferece informações compiladas de acordo com as características da atividade desenvolvida pelo cliente. Os dados mostram, de forma gráfica e visual, o comportamento da operação da empresa, com os resultados do dia a dia, por cada linha e sentido da operação e pelo perfil do passageiro transportado (pessoas idosas, estudantes, usuários de vale-transporte etc.).

Além disso, o Prodata Analytics indica onde ocorreu a venda de créditos da passagem – na rede de comercialização do próprio sistema, em guichês ou via aplicativo de celular – e a distribuição geográfica dos cartões de transporte cadastrados.

O desenvolvimento da ferramenta, que estará disponível para todos os clientes a partir de novembro, contou com a colaboração de empresas de ônibus e de especialistas em bilhetagem eletrônica.

“O objetivo, ao criarmos essa ferramenta, era entender as necessidades mais relevantes dos frotistas para ajudá-los na operação e gestão”, observa Kleber Rocha, diretor comercial da Prodata Mobility Brasil.