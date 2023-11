Governador do Pará assina ordem de serviço para construção de viadutos importantes para o BRT Metropolitano

Obras terão investimento de R$ 33 milhões de recursos do Governo do Estado

ALEXANDRE PELEGI

O governador do Estado do Pará, Helder Barbalho, assinou nessa terça-feira, 14 de novembro de 2023, ordem de serviço para início das obras de dois viadutos da rodovia BR-316.

Com investimento estimado em R$ 33 milhões, recursos provenientes do Governo do Estado, novos equipamentos viários serão importantes para a operação do sistema BRT Metropolitano.

Os viadutos farão a integração com a Alça Viária e com a avenida Independência, e fazem parte das obras de melhoras da mobilidade urbana na região metropolitana.

Os dois viadutos serão construídos com concreto armado, atravessando a rodovia com 60 metros de extensão.

Ambos terão mão dupla, iluminação e sinalização, e visam maior segurança nos cruzamentos e maior fluidez no tráfego de veículos pela região metropolitana.

O governador paraense explicou que a estratégia é “fortalecer o transporte coletivo da região metropolitana com os ônibus do BRT ainda no final do primeiro semestre de 2024“.

Segundo Helder Barbalho, as obras iniciam imediatamente após a assinatura, pois já foram realizados os procedimentos necessários para o início da construção, como o processo licitatório, que já está concluído.

O governador explicou ainda que já foram realizados os processos de desapropriação e os projetos básicos da execução da obra.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes