SPTrans faz alteração de plataforma para linhas do Terminal Princesa Isabel, nesta terça-feira (14)

Mudanças acontecem devido às obras de requalificação

MICHELLE SOUZA

A SPTrans informa que a partir desta terça-feira, 14 de novembro de 2023, as linhas 509M/10 Jd. Miriam – Term.. Princ. Isabel e 978L/10 Term. Cachoeirinha – Term. Princ. Isabel, que atendiam as plataformas 5 e 3, foram remanejadas temporariamente para a Plataforma 4 do Term. Princesa Isabel, devido às obras de requalificação.

Acompanhe as alterações:

Plataforma 4

509M/10 Jd. Miriam – Term.. Princ. Isabel

978L/10 Term. Cachoeirinha – Term. Princ. Isabel

Michelle Souza, para o Diário do Transporte