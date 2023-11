Boletim ViaMobilidade – Tarde (14/11)

Informações à Imprensa (14/11 – 18h30)

Operação normal nas Linhas 8 – Diamante e 9 – Esmeralda.

Linha 8

– Intervalos de até 6 minutos entre as estações Júlio Prestes e Itapevi.

Linha 9

– Intervalo de até 6 minutos entre as estações Osasco e Bruno Covas-Mendes/ Vila Natal.

Nossa operação

– As juntas isoladas coladas (JIC) são um conjunto de componentes que garantem aos trens um percurso suave durante as viagens ferroviárias, independente de mudanças de direção ou outras condições presentes no trajeto férreo. Para os passageiros a JIC não passa desapercebida já que sua função é evitar solavancos, trepidações e desalinhamentos que poderiam afetar a segurança. Na foto, reperfilamento de JIC em região da estação Amador Bueno, Linha 8-Diamante.

Obras de modernização e serviços de manutenção

Linha 9

Nesta terça-feira (14/11) e quarta-feira (15/11), das 23h à 0h, os intervalos serão de 20 minutos entre as estações Jurubatuba e Bruno Covas-Mendes/Vila Natal.

Serviço

Linha 8

– Elevador em reforma/ manutenção na estação Itapevi.

– Escada rolante em reforma/ manutenção na estação Jandira.

Linha 9

– Elevadores em reforma/ manutenção nas estações Hebraica-Rebouças e Villa Lobos-Jaguaré.

– Escadas rolantes em reforma/ manutenção nas estações Hebraica-Rebouças, Socorro e Villa Lobos-Jaguaré.