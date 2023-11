Viação Garcia/Brasil Sul adquire a Santo Anjo da Guarda, tradicional empresa de transporte rodoviário do sul do país

Negócio foi formalizado nesta segunda-feira (13), e confirmado oficialmente pelo Grupo

ALEXANDRE PELEGI

A Viação Garcia/Brasil Sul, sediada em Londrina (PR), acaba de anunciar a aquisição de 49% da empresa de transporte rodoviário Santo Anjo da Guarda, com sede em Florianópolis (SC).

Com a aquisição, o Grupo passa a operar as linhas desta companhia a partir desse mês de novembro.

A compra será de 100% logo que a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) conceder a anuência prévia para a aquisição integral, como determina a regulamentação do setor.

Em 2022, a Santo Anjo registrou um faturamento de R$ 3,5 milhões.

Transporta mais de um milhão de passageiros por ano, tem cerca de 130 funcionários e continuará, sob gestão da Viação Garcia/Brasil Sul, atendendo as principais linhas entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Fundada em 1947 por Herbert Falk, os irmãos Damiani assumiram o negócio quatro anos depois, investindo em frota e adquirindo novas concessões para atuar no transporte de passageiros.

“Como a Viação Garcia, é uma empresa rica em histórias e que também carrega um forte legado”, diz o presidente da Viação Garcia/Brasil Sul, José Boiko.

Em comunicado ao mercado, a Garcia ressalta que a transação confirma a estratégia do Grupo em reforçar as operações em áreas onde já atua, consolidando a sua presença nessas regiões. “A Santo Anjo tem forte sinergia com a Brasil Sul, com linhas em comum e outras que passaremos a operar a partir de agora”, afirma o vice-presidente Estefano Boiko Junior. “A fusão total, que pretendemos efetivar logo que a ANTT autorizar, vai permitir a otimização do serviço e da logística”, explica.

Sobre novos planos de expansão, a direção da Garcia/Brasil Sul informa que aguarda a regulamentação do Transporte Regular Rodoviário Coletivo Interestadual de Passageiros (TRIP), em análise na tramitação do marco regulatório do setor. “Há muita insegurança jurídica por conta dessa indefinição e isso trava negociações que poderiam estar em curso”, diz o vice-presidente.

No caso da empresa Santo Anjo da Guarda, agora incorporada à Garcia/Brasil Sul, ele diz que se trata de uma oportunidade de reforçar a atuação do grupo nesses relevantes Estados. “Pretendemos aproveitar todo o know how, tradição e experiência da empresa para fortalecermos nossa posição nessa região”, afirma Estefano Boiko Junior.

HISTÓRIA

O nome Santo Anjo da Guarda foi uma homenagem à localidade onde ela surgiu. O bairro Santo Anjo da Guarda fica localizado a 12 quilômetros do centro Tubarão, em Santa Catarina, onde ficam as famosas águas termais.

A Santo Anjo tem como negócio o transporte rodoviário, com a principal linha a ligação das capitais Porto Alegre e Florianópolis.

A empresa realiza ainda o serviço urbano em Imbituba, além da locação de ônibus e o serviço de encomendas.

Transportando mais de um milhão de passageiros por ano, tornou-se referência em transporte rodoviário de Porto Alegre/RS para Santa Catarina.