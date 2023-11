Trens paradores não atendem estações Piedade, Méier, Engenho Novo, Sampaio e Riachuelo na manhã deste domingo (12)

Operação da SuperVia no Rio de Janeiro foi afetada por conta de manutenção emergencial na via

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A SuperVia informou nas redes sociais que o transporte ferroviário de passageiros no Rio de Janeiro sofre alterações na operação deste domingo, 12 de novembro.

Em função de manutenção emergencial na via, temporariamente trens paradores com destino à Central do Brasil não realizam parada nas estações Piedade, Méier, Engenho Novo, Sampaio e Riachuelo.

A concessionária ressaltou que equipes atuam para normalizar a operação o mais breve possível.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte