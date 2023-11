Foz do Iguaçu (PR) inicia recarga do cartão do Transporte Coletivo por aplicativo

Novo Sistema operado pela Transdata possibilita pagamento por meio de PIX ou cartão de débito

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de Foz do Iguaçu, no Paraná, anunciou nessa sexta-feira, 10 de novembro de 2023, que os usuários do Transporte Coletivo já podem utilizar o aplicativo Único Foztrans para fazer a recarga do cartão.

A compra pelo aplicativo tem valor mínimo de R$ 4,50 e o pagamento da transação é realizado via PIX. A consulta de saldo do cartão também está disponível.

Como mostrou o Diário do Transporte, o novo Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE), que já vinha sendo operado pela Transdata, com sede em Campinas (SP), passou por um processo de atualização e modernização. A Transdata que venceu o pregão eletrônico para a escolha da nova empresa responsável pelo sistema.

De acordo com o Município, cerca de 6 mil usuários já utilizam o aplicativo “Único Foztrans” diariamente. Além de informações sobre a tabela de horários, o app permite acessar o mapa com todos os pontos de embarque e itinerários, além de verificar em tempo real a aproximação dos ônibus.

“Por meio do app, os usuários podem pesquisar horários, rotas e o tempo de viagem de cada uma das linhas com base na sua localização, além de receberem alertas quando o ônibus está próximo do ponto de partida selecionado. O aplicativo também informa se a viagem terá integração com outras linhas, indicando ao passageiro o local de desembarque para realizar a integração temporal”, informa a prefeitura.

Para baixar o app, basta entrar na loja virtual do seu smartphone (App Store ou Google Play) e buscar por “Único Foztrans”.

Com a novidade implementada, a prefeitura informa que para fazer a recarga online do cartão, basta acessar o aplicativo “Único Foztrans”, abrir a opção “Mais” e, então, clicar no botão “Recarga Online”. O usuário deverá inserir o CPF e o número do cartão do Transporte Coletivo para ser direcionado à página de compra.

O aplicativo também permite ao usuário consultar o saldo disponível no cartão do Transporte Coletivo. No entanto, a informação apresentada não é atualizada em tempo real, mesmo o crédito estando liberado para a utilização logo após a confirmação da compra.

Para ativar o crédito, o usuário deve passar o cartão no validador do ônibus. Neste momento, o sistema reconhecerá que o cartão foi recarregado, mas essa informação só será processada no fechamento da operação do ônibus, que ocorre após o veículo retornar à garagem. Portanto, o saldo no aplicativo aparecerá atualizado apenas no dia seguinte.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes