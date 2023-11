Transporte público de Sorocaba anuncia novas funcionalidades no “CittaMobi Acessibilidade” para passageiros com deficiência visual

Por meio de recursos de comando de voz e som, usuário com cegueira, baixa visão ou mobilidade terá roteirizador, acompanhamento de viagem em tempo real e aviso de chegada ao destino

ALEXANDRE PELEGI

O transporte público de Sorocaba já conta com um aplicativo para facilitar a mobilidade no dia a dia para os passageiros que têm deficiência visual.

Trata-se do “CittaMobi Acessibilidade”, que estreia ferramenta gratuita com novas funcionalidades, inclusive por meio de recursos de comando de voz e som.

O objetivo é melhor a orientação do usuário com cegueira, baixa visão ou mobilidade reduzida durante o itinerário.

Entre outras opções, o usuário terá roteirizador, acompanhamento de viagem em tempo real e aviso de chegada ao destino.

Desenvolvido pela Cittamobi com o apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Urbes – Trânsito e Transportes, o aplicativo está disponível para os sistemas Android e IOS, e pode ser baixado gratuitamente na loja de aplicativos de qualquer telefone celular.

A ferramenta conta com informações integradas, a partir de dados de operação das três empresas de ônibus que atuam em Sorocaba: BRT Sorocaba, City e Consor.

O prefeito Rodrigo Manga explica que a nova versão do software passou por testes e simulados em Sorocaba, que confirmaram a eficiência do produto.

Idealizado pelo engenheiro de software Luiz Eduardo Porto, que é cego e parceiro da empresa CittaMobi, a ferramenta funciona atualmente em mais de 300 municípios brasileiros, de 16 estados.

“O Cittamobi Acessibilidade foi criado para incluir pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, para que exerçam o direito à cidadania e em prol da melhoria da qualidade de vida delas, inclusive do ponto de vista tecnológico”, diz o engenheiro Luiz Eduardo Porto, que veio a Sorocaba conferir, na prática, a eficiência do funcionamento do aplicativo.

“A principal novidade do Cittamobi Acessibilidade é que as novas funções são ativadas por comandos de voz, chamado VoiceOver, com suporte de assistente virtual. Há alertas de quais ônibus estão próximos à parada selecionada, aviso de chegada ao ponto de destino escolhido, sinalização do momento exato em que o passageiro deve descer do ônibus e informes sobre quais locais o veículo está passando ao longo do trajeto”, explica a prefeitura de Sorocaba.

Também, por comando de voz, há possibilidade de programar locais de preferência, como o endereço de casa ou do trabalho; criar rotas específicas e salvar off-line o caminho de volta, em caso de falha de internet. Há, também, funcionalidades complementares, como o modo andar de carro, com alertas sobre ruas e cruzamentos; viagem, com alerta de momento de embarque e desembarque, e a pé, para locomoção em locais abertos e que permite memorizar obstáculos ao longo do percurso em que a pessoa passa com frequência.

“Esse novo formato do aplicativo é incrível e facilita, de fato, a vida do deficiente visual. É simples, acessível, prático e fácil de usar. Uma ferramenta que vem a somar, ainda mais, em Sorocaba, que tem uma das mais modernas frotas do transporte público e com 100% dos ônibus adaptados”, comenta Luís Lima, que é presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Sorocaba e que tem formação técnica em Orientação e Mobilidade.

Além das funções de previsão e roteirizador – que traça a melhor rota entre um ponto a outro da cidade -, o CittaMobi Acessibilidade é uma variante do aplicativo CittaMobi, voltado ao público em geral, também disponível gratuitamente em Sorocaba, onde conta com mais de 25 mil usuários ativos. Tal aplicativo tem o diferencial de função de pagamento por aproximação, para desbloqueio da catraca do ônibus pelo celular e compra de crédito (recarga) para o cartão de transporte da cidade.

“O aplicativo CittaMobi é um sinônimo de inclusão. Estamos entusiasmados com a chegada dessa nova versão a Sorocaba, para fazer a diferença na vida dos munícipes. Queremos tornar a mobilidade urbana acessível a todos, o tempo todo, oferecendo a melhor experiência de deslocamento, em parceria com as empresas operadoras, digitalizando o transporte coletivo”, complementa Emanuele Cassimiro, CPO da Cittamobi, empresa brasileira, com tecnologia própria desenvolvida no Brasil e presente há dez anos no mercado.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes