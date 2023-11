Corredores Transoeste e Transcarioca do BRT do Rio de Janeiro têm estações fechadas na tarde deste sábado (11)

Operação é afetada nas estações Gláucio Gil – Expresso e Mercadão

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na tarde deste sábado, 11 de novembro, a MobiRio comunicou duas alterações na operação do sistema BRT no Rio de Janeiro.

No momento, a estação Gláucio Gil – Expresso, no corredor Transoeste, está temporariamente fechada no sentido Santa Cruz, por conta de obras de substituição de piso da pista exclusiva sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

A companhia recomenda que os passageiros utilizem o módulo parador da estação para embarque e desembarque dos serviços.

Já no corredor Transcarioca, a estação Mercadão também se encontra fechada, devido a falta de energia elétrica na região.

Nesse caso, a concessionária orienta o público a utilizar as estações Otaviano e Madureira/Manaceia para embarque e desembarque dos serviços.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte