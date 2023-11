Santa Maria inicia operações de três linhas entre o ABC, São Paulo, Santos, Curitiba, Resende e Rio de Janeiro a partir de 14 de novembro de 2023, diz empresa ao Diário do Transporte

Linhas serão atendidas por ônibus de dois andares de alto padrão, contando com poltronas leito-cama no piso inferior e semileito com maior espaço no andar de cima

ADAMO BAZANI

A Transportes Santa Maria anunciou ao Diário do Transporte nesta quinta-feira, 09 de novembro de 2023, o início das operações de mais três linhas de ônibus interestaduais.

Os serviços passam a ser prestados a partir de 14 de novembro de 2023.

As linhas são:

– São Paulo x Curitiba

– ABC x Curitiba via Baixada Santista

– ABC x Rio de Janeiro/ – via Resende

Segundo a companhia, em breve as passagens serão disponibilizadas nos canais oficiais de vendas da empresa, com a definição de horários.

A empresa diz que os serviços serão realizados por ônibus de dois andares de alto padrão da mais nova geração de carrocerias rodoviárias (Geração 8 da Marcopolo).

Cada veículo deste modelo possui dois tipos de poltronas:

No primeiro andar, a categoria é leito-cama, com oito lugares. A reclinação é total, transformando a poltrona numa cama.

No segundo andar, as poltronas são do tipo semileito, mas com um diferencial, de acordo com a Santa Maria: são apenas 40 lugares, o que garante mais espaço e maior conforto para cada passageiro.

Em ambos os andares, os ônibus oferecem nas poltronas itens como porta-copos, entradas do tipo USB para carregamento de baterias de celulares; notebooks e outros dispositivos móveis em casa assento; apoio para descanso de pernas; regulagens em diferentes posições de reclinação entre outros.

Geladeiras com água à vontade para os passageiros, sanitário, ar-condicionado com regulagem de saída individuais, iluminação para relaxamento visual, interfone para comunicação com o motorista também fazem parte do pacote presente no modelo dos ônibus para as duas categorias de serviço.

O gestor comercial e de novos negócios da Transportes Santa Maria, Luiz Couto, disse ao Diário do Transporte que os novos serviços ampliam as opções para os passageiros e deixam os trechos mais competitivos.

“A Santa Maria entra em um novo mercado, com a perspectiva de entregas fenomenais aos passageiros. A exemplo do implantado para Belo Horizonte, agora ampliamos os serviços e damos um salto importante na história do transporte rodoviário que agora passa a contar com o atendimento de uma empresa com mais de 53 anos de história. Nossa gestão mostra a que veio, e será sem dúvida um destaque nesse setor altamente competitivo. Nossa prioridade é o conforto dos nossos clientes, que serão fidelizados e abraçados com um serviço premium, sem abrir mão da pontualidade e segurança. Todas as linhas contaram a nova plataforma G8 da Marcopolo”. – disse Couto.

SÃO PAULO X BELO HORIZONTE:

No dia 07 de novembro de 2023, a empresa estreou no horário diurno a rota São Paulo (Terminal Rodoviário do Tietê) a Belo Horizonte, com partida às 8h45 da capital paulista.

Tradicional no setor de fretamento do ABC Paulista, com mais de 50 anos de atuação neste segmento, a companhia teve início na atuação em linhas regulares rodoviárias interestaduais com autorização da ANTT, em 30 de outubro de 2020, com a ligação São Bernardo do Campo (SP) a Belo Horizonte (MG).

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2020/10/28/santa-maria-inicia-operacao-de-sao-bernardo-do-campo-sp-a-belo-horizonte-mg/

A empresa diz que possui uma das frotas rodoviárias mais novas do mercado de linhas interestaduais.

Recentemente recebeu um lote de ônibus zero quilômetro para ampliação do atendimento.

