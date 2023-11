Mobi-Rio abre novo concurso para preenchimento de 44 vagas remanescentes; mecânicos são maioria

Candidatos deverão preencher inscrição online do dia 13 a 16 de novembro de 2023

ALEXANDRE PELEGI

A MOBI-Rio, empresa da Prefeitura do Rio de Janeiro responsável pelo gerenciamento do sistema BRT (Bus Rapid Transit), anunciou a abertura de 44 vagas remanescentes em regime de contrato temporário.

O Edital que regulamenta o processo seletivo simplificado foi publicado nesta sexta-feira, 10 de novembro de 2023, no Diário Oficial do Rio de Janeiro (Veja abaixo na íntegra).

As vagas previstas são para preenchimento imediato, de modo que o candidato deverá estar apto para assumir a função no ato da convocação.

O candidato deverá preencher a inscrição online, disponível dos dias 13 a 16 de novembro de 2023, no endereço eletrônico https://mobi-rio.rio.br/vempramobi/ e acessar os PROCESSOS SELETIVOS ABERTOS.

A maior quantidade das vagas abertas está destinada a Mecânicos, com 14 colocações, com salário de R$ 2.826,38. Há também duas vagas para Mecânico de Suspensão, com o mesmo salário.

O candidato para estas vagas poderá ter Ensino Fundamental Incompleto.

Além destas vagas estão abertas também mais duas vagas para Mecânico Alinhador, uma vaga para Mecânico Valista, quatro vagas para Mecânico Socorrista, sete vagas para Mecânico de Refrigeração. As exigências são diferentes para cada caso, mas o salário é o mesmo: R$ 3.043,93.

Outras vagas:

Eletricista Veicular, quatro vagas, salário R$ 2.563,62;

Lubrificador, duas vagas, salário de R$ 1.938,15;

Lanterneiro, com três vagas, salário de R$ 2.563,62.

Os maiores salários estão destinados às seguintes vagas:

Encarregado de Mecânica, apenas uma vaga, R$ 5.051,03;

Encarregado de Manutenção, também uma vaga, R$ 4.062,33; e

Supervisor de Infraestrutura, com três vagas, salário de R$ 6.664,70.

Veja abaixo o Edital na íntegra: