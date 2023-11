Dezoito linhas do Terminal Mercado I, em Campinas (SP), serão alteradas para pontos próximos a partir da próxima segunda-feira (13)

Mudanças serão pelo período das obras de revitalização do local, previstas para duraram 4 meses

PAULO REDA

Para viabilizar as obras de revitalização do Terminal Mercado I, 18 linhas do transporte público coletivo de Campinas (SP) terão mudanças provisórias no atendimento aos pontos de parada na região, a partir da próxima segunda-feira, dia 13 de novembro. Juntas, as 18 linhas transportam, em média, 48 mil passageiros em dias úteis.

Deixam de atender ao Terminal Mercado I as linhas 230 (Jardim Ipaussurama/Parque dos Resedás), 240 (Jardim Garcia/Shopping Dom Pedro), 241 (Vila Padre Manoel da Nóbrega), 242 (Jardim Miranda), 249 (Jardim Flamboyant/Parque dos Eucaliptos), 250 (Boa Vista), 253 (Swift/Vila Boa Vista), 254 (Parque Universal), 255 (Parque Via Norte), 260 (Nova Aparecida / Shopping Iguatemi), 271 (Jardim Pacaembu) e 273 (Jardim Eulina).

As linhas 230, 242 e 253 terão embarque e desembarque antes do Terminal Mercado I, no ponto da Benjamin Constant, anterior à Ernesto Khulmann. O trajeto atual será mantido. As linhas 254, 255 e 260 terão embarque e desembarque na própria Benjamin Constant, em novo ponto de parada em frente ao Terminal Mercado I, onde hoje há um ponto de táxi, sem mudanças no trajeto.

Migram o atendimento para o Terminal Mercado III as linhas 240, 241, 249, 250, 271 e 273. Da Benjamin Constant, elas acessarão a Álvares Machado, a Jorge Miranda e a Senador Saraiva.

Para que os remanejamentos sejam possíveis, deixam de atender ao Terminal Mercado III, na Álvares Machado, as linhas 171 (Campinas Shopping/Shopping Dom Pedro), 348 (Vila Marieta/Cidade Judiciária), 371 (Estação Parque Prado), 377 (Vila Marieta/Shopping Dom Pedro) e 382 (Cambuí/Campinas Shopping).

As linhas 171, 377 e 382 passam a atender ao ponto da Jorge Miranda, anterior à Senador Saraiva. Pelo novo trajeto, seguirão da Benjamin Constant para a José Paulino, Jorge Miranda e Senador Saraiva. A 377 também passa a circular e atender ponto de parada no corredor interno da Senador Saraiva.

Migram do Terminal Mercado III para nova parada na Benjamin Constant, onde há um ponto de táxi, as linhas 348 e 371. Ao invés de acessarem a radial João Penido Burnier, elas seguem pela Benjamin Constant e acessam o corredor externo da Senador Saraiva. A linha 317 (Jardim São José/Jardim São Marcos) sai do ponto da Benjamin Constant (anterior à Ernesto Khulmann) e também migra para a parada do ponto de táxi.

Nesta etapa de obras, mantêm o atendimento ao Terminal Mercado I, com mudanças nas plataformas, as linhas 251, 252, 256, 257, 261, 263 e265/265.1, além das linhas do Corujão – 179, 199, 289, 299, 309, 339, 399 e 489.

Paulo Reda, para o Diário do Transporte