Sapucaia (RJ) marca nova data para licitação do transporte local

Sistema é composto por 5 linhas distritais e três atendimentos; concorrência será realizada no próximo 12 de dezembro

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de Sapucaia, cidade do estado do Rio de Janeiro com 18 mil habitantes (IBGE), marcou para o dia 12 de dezembro de 2023 mova data para a outorga de concessão para operação do serviço público de transporte coletivo de passageiros.

A divulgação foi feita pelo Diário Oficial da União desta quinta-feira, 09 de novembro de 2023.

A primeira sessão foi realizada em 14 de setembro passado, mas sem sucesso.

De acordo com o edital do certame, as propostas serão classificadas pela ordem crescente de valor ofertado para a tarifa técnica, considerando-se vencedora a de menor tarifa ofertada.

O Edital define subsídio máximo inicial de R$ 100 mil (R$ 100.098,00) e a tarifa pública está fixada em R$3,75.

No que se refere ao volume de oferta considerando a quantidade de partidas, em um mês são oferecidas 940 viagens, das quais 79% acontecem nos dias úteis.

O sistema de transporte coletivo de Sapucaia é composto por 5 linhas distritais e três atendimentos. Estas linhas percorrem em média 58.452 quilômetros / mês.

A tarifa cobrada no transporte coletivo de Sapucaia atualmente é de R$ 3,50 para todas as linhas do sistema. Idosos e pessoas com deficiência têm direito à gratuidade no sistema de transporte coletivo. Estudantes recebem o passe escolar para utilização no sistema de transporte coletivo.

A empresa que assumir o sistema de transporte deverá respeitar a idade máxima dos ônibus utilizados (básico, midi e mini), fixada em 12 anos de uso efetivo, sendo de 10 anos de uso efetivo para os micro-ônibus.

Os veículos terão uma idade média de no máximo nove anos, e os micro-ônibus terão uma idade média de no máximo sete anos. As idades médias serão calculadas a partir do ano/modelo.

O principal acesso a Sapucaia é pela BR-393, que liga Barra Mansa a Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. Outra rodovia federal que atende o município é a BR-116. A RJ-154, responsável pelo acesso ao distrito de Nossa Senhora Aparecida, liga Sapucaia ao município de Sumidouro. A rodovia RJ-148, sai de Nova Friburgo em direção a Carmo. A MG-126 liga os municípios de Rio Novo até a divisa dos estado de Minas Gerais com o do Rio de Janeiro, em Sapucaia.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes