VÍDEO: Ônibus superarticulado de 23 metros fica entalado na Giovanni Gronchi ao tentar desviar de manifestação contra falta de energia que teve tiroteio

Veículo teve de ser rebocado com guincho; Policial foi baleado na perna

ADAMO BAZANI

Colaborou Arthur Ferrari

Em meio à manifestação na noite de ontem (terça-feira, 07 de novembro de 2023), na avenida Giovanni Gronchi, região do Morumbi, zona Sul de São Paulo, contra a falta de energia, um ônibus do tipo superarticulado de 23 metros de comprimento ficou entalado ocupando os dois sentidos da via e o canteiro central.

Na manifestação, houve até tiroteio e um policial ficou ferido em uma das pernas.

O ônibus é da empresa Viação Campo Belo e fazia a linha 5119/10 Term. Capelinha – Lgo. São Francisco.

O motorista tentou desviar do bloqueio pela manifestação, mas por ser muito grande, o ônibus ficou preso.

De acordo com a SPTrans (São Paulo Transporte), que gerencia o sistema, foi necessário um guincho especial para remover o ônibus. Ao todo, 11 linhas foram afetadas.

A SPTrans acionou guincho removendo o veículo e as linhas voltaram a sua rota normalmente. Mas 11 linhas de ônibus foram desviadas entre 17h20 e 20h43 desta terça-feira (7), em razão de manifestação na Av. Giovanni Gronchi, 3.400, Morumbi. O ônibus de prefixo 71.314, da linha 5119/10 Term. Capelinha – Lgo. São Francisco, da Campo Belo, ao ser manobrado pelo condutor em virtude do bloqueio, ficou atravessado na via.

