Prefeitura de São Paulo vai exportar experiência da Faixa Azul para Feira de Santana, na Bahia

SMT formalizou acordo de cooperação técnica com a Secretaria Municipal dos Transportes e Trânsito da cidade baiana

ALEXANDRE PELEGI

A Prefeitura de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Mobilidade e Trânsito, celebrou um Acordo de Cooperação Técnica e Operacional com a Prefeitura de Feira de Santana, na Bahia, para o intercâmbio de conhecimentos, informações, dados e tecnologias entre as cidades em temas de mobilidade e trânsito.

Um dos destaques é a experiência da implantação da Faixa Azul, um espaço para motos (não exclusivo, nem obrigatório) que proporciona mais segurança para os motociclistas.

São temas do acordo ainda as experiências realizadas na capital paulista na concessão das vagas de estacionamento “Zona Azul”, no aplicativo de transporte MOBIZAP, dentre outros projetos e programas.

Portaria, publicada pelo Secretário Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT, Celso Gonçalves Barbosa no Diário Oficial da Cidade dessa segunda-feira, 06 de novembro de 2023, designa dois responsáveis pelo gerenciamento do Acordo de Cooperação.

Em nota ao Diário do Transporte, a Assessoria de Imprensa da CET-SP, o acordo se trata “da formalização de um intercâmbio técnico sobre a implantação do projeto-piloto da Faixa Azul, que há um ano vem apresentando resultados positivos para motociclistas e no trânsito de São Paulo com zero morte e redução de acidentes graves”.

O acordo ainda contempla o acesso a informações e dados sobre a Zona Azul e o APP MobizapSP, pontua a CET.

“Os responsáveis que estarão à frente desse projeto serão nomeados em até trinta dias e terão que elaborar um plano de trabalho para cumprir o acordo”, finaliza a nota da Companhia de Engenharia.

A prefeitura de São Paulo ressalta que a Faixa Azul é um espaço para motos (não exclusivo, nem obrigatório) que proporciona mais segurança para os motociclistas, pois evidencia para todos um espaço que já era naturalmente ocupado pelo modal, conforme demonstram os trechos já implantados na cidade (Corredor Norte-Sul sentido Aeroporto e Av. dos Bandeirantes/Afonso D’Escragnolle Taunay).

As vias são classificadas como arteriais e, portanto, com velocidade máxima regulamentada em 50 Km/h.

Aproximadamente 3.500 motos trafegam pelas faixas diariamente.

Após as autorizações concedidas pela Secretaria Nacional de Trânsito, São Paulo deve se aproximar dos 100 km de Faixa Azul até janeiro de 2024, avalia a prefeitura.

A gestão municipal recebeu o aval do órgão federal para implantar a Faixa Azul também nos eixos formados pelas Av. Nações Unidas (7 km); Av. Miguel Yunes (4 km); Av. Brigadeiro Faria Lima (9,2 km); Av. Zaki Narchi (3,6 km); Av. Luiz Dumont Villares (5 km); Av. do Estado (8,2 km); e avenidas Jacu Pêssego, Nova Trabalhadores e Vice-Presidente José de Alencar G. da Silva (20,2 km).

Próximas ativações:

Av. Nações Unidas – a partir de 20/11;

Av. Miguel Yunes – a partir de 20/11;

Av. Faria Lima – a partir de 4/12;

Av. Zaki Narchi – a partir de 4/12;

Av. Luiz Dumont Villares – a partir de 4/12;

Av. do Estado – a partir de 18/12;

Av. Jacu Pêssego (inclui a Av. Nova Trabalhadores e Vice-Presidente José de Alencar) – a partir de 18/12.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes