CPTM lança licitação para manutenção de trens da série 9500

Fabricados pela Hyundai Rotem, lote de 30 unidades, entrega prevista para julho de 2016 sofreu seguidos atrasos

ALEXANDRE PELEGI

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) anunciou nessa quarta-feira, 08 de novembro de 2023, licitação para manutenção preventiva e corretiva de trens da série 9500, fabricados pela Hyundai Rotem.

A sessão pública será realizada no próximo dia 06 de dezembro.

Em março deste ano, como mostrou o Diário do Transporte, a CPTM assinou contrato no valor de quase R$ 246 milhões (R$ 245.858.500,50), base outubro de 2022, com prazo de 60 meses, para manutenção preventiva e corretiva dos 35 trens de oito carros cada da série 8500.

As duas empresas, CAF e Hyundai Rotem, venceram processo de licitação para a compra de 65 trens, com oito vagões cada, realizado em 2013 em dois lotes, num contrato total de R$ 1,8 bilhão.

A licitação de um lote foi vencida pela fabricante espanhola CAF, envolvendo a compra dos 35 trens da série 8500, com oito carros.

A do outro lote, com 30 trens da série 9500, foi vencida pelo consórcio Iesa Hyundai-Roten.

A entrega de todos os trens, prevista para julho de 2016, sofreu atrasos desde então. Além de investigações do Ministério Público, as empresas passaram por dificuldades nesse período.

A espanhola CAF imputou o atraso à troca do banco financiador do contrato, que teria exigido mudanças na taxa de nacionalização de peças e equipamentos. A Hyundai-Rotem alegou a falência da Iesa, sócia do consórcio, que entrou em recuperação judicial em 2014.

A entrega da série 8550 só foi completada no final de 2019, com a entrada em operação da última unidade do pacote de 35 trens para a linha 11-Coral.

Já a entrega do lote de trens da série 9500 foi finalizada em julho de 2019. Atualmente estes trens operam nas linhas 7-Rubi e10-Turquesa.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes