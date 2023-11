Com Euro 6, produção de chassis de ônibus tem queda de 35,2 % no acumulado, mas licenciamentos registram alta, diz Anfavea

Número reflete unidades da tecnologia de restrição a poluição Euro 5 residuais que ainda eram emplacadas

ADAMO BAZANI

A produção de chassis de ônibus no Brasil, entre janeiro e outubro de 2023, acumulou queda de 35,2% na comparação com semelhante período de 2022, aponta a Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), em balanço divulgado nesta quarta-feira, 08 de novembro de 2023.

Foram produzidos 17.453 chassis neste período em 2023 e, no ano de 2022, saíram das linhas de montagem entre janeiro e outubro de 2022, 26.950 plataformas.

Entre setembro de outubro de 2023, o nível de produção registrou alta de 12,5 %, com 1.865 unidades em setembro e 2.098 no mês de outubro, o que pode indicar recuperação.

Na comparação entre outubro de 2023 e outubro de 2022, o resultado foi de queda de 32,9%. Em outubro de 2022, foram produzidos 3.126 ônibus e, em outubro de 2023, a produção foi de 2.098 unidades.

Licenciamentos

Já os licenciamentos seguem uma trajetória diferente.

Entre janeiro de 2023 e outubro de 2023, a alta foi de 30,5%, com 17.370 emplacamentos, de acordo com o balanço da Anfavea.

Em semelhante período do ano passado, os licenciamentos somaram 13.314 unidades.

Entre setembro de 2023, com 1.503 unidades, e outubro de 2023, com 1.582 ônibus, a alta foi de 5,3 %.

Na comparação entre outubro de 2023 e outubro de 2022, o resultado foi de alta de 12,2%. Em outubro de 2022, foram licenciados 1.410 ônibus e, em outubro de 2023, foram emplacadas 1.582 unidades.

Licenciamento X Produção:

A diferença entre licenciamento e produção se dá porque entre a encomenda do ônibus e a finalização do veículo são entre três e seis meses.

Em janeiro de 2023, entrou em vigor a tecnologia Euro 6 de redução de poluição, que pode ser até 30% mais cara.

Os empresários que puderam, anteciparam no ano passado as renovações que seriam feitas neste ano para aproveitar o Euro 5, que era mais barato.

Assim, ainda estão sendo encaroçadas as últimas unidades do Euro 5. Mas como só podem ser produzidos chassis Euro 6, o volume nas linhas das montadoras é menor.

Chassis e carrocerias são comprados com fornecedores diferentes. Primeiro é fabricado o chassi em São Bernardo do Campo/SP (Mercedes-Benz e Scania), Curitiba/PR (Volvo), Campinas/SP (BYD), Sete Lagoas/MG (Iveco), Resende/RJ (Volkswagen) ou Caxias do Sul/RS (Agrale e Volare).

Depois de já pronto, este mesmo chassi é transportado até Caxias do Sul/RS (Marcopolo/Volare), São Mateus/ES (Marcopolo), Botucatu/SP (Caio e Irizar), Cascavel/PR (Mascarello), Joinville/SC (Busscar), Flores da Cunha/RS (EMA – Maxibus Carrocerias e Equipamentos Ltda), Erechim/RS (Comil), ou São Marcos/RS (BepoBus).

Nas encarroçadoras os ônibus são finalizados. Porém, em muitos casos são necessários equipamentos, como de bilhetagem, câmeras, etc, que são instalados em locais próprios ou nas garagens.

Exportações:

As exportações de ônibus acumulam queda de 8,9%, entre janeiro de outubro de 2023, com 4.145 unidades.

No ano passado, foram enviados ao exterior, 4.548 ônibus.

Em setembro de 2023, as exportações foram de 461 unidades e, em outubro de 2023, somaram 409 unidades, o que representa queda de 11,3%

Na comparação entre outubro de 2023 e outubro de 2022, o resultado foi de queda de 30,3%. Em outubro de 2022, foram exportados 587 ônibus e, em outubro de 2023, foram embarcadas 409 unidades.

RANKING DE MARCAS:

O ranking de marcas de ônibus tem poucas mudanças no topo há anos, com a Mercedes-Benz liderando, seguida de Volkswagen e Agrale (que inclui os miniônibus produzidos pela Volare, vendidos já montados).

Os números se referem ao acumulado entre janeiro e outubro de 2023, algumas marcas incluem minibus e vans.

1º MERCEDES-BENZ: 9.304 ônibus, alta de 50,1%

2º VOLKSWAGEN: 3.986 ônibus, alta de 8,6%

3º AGRALE: 2.565 ônibus, alta de 8,6% – contabiliza os minoônibus Volare

4º VOLVO: 604 ônibus, alta de 45,2%

5º. SCANIA: 329 ônibus, alta de 62,1%

6º OUTRAS MARCAS NÃO ASSOCIADAS: 65 ônibus, alta de 18,2%

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes