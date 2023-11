Rodoviários da Marechal continuam em greve no DF e TRT determina que paralisação seja encerrada nesta terça (07) de forma imediata

Multa por descumprimento da decisão é de R$ 100 mil por dia; sindicato alega que não voltaram ao trabalho por falta de pagamento pela empresa

ARTHUR FERRARI

O desembargador Alexandre Nery de Oliveira, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10), determinou que os rodoviários da empresa Marechal, no Distrito Federal, encerrem a greve imediatamente neste terça-feira, 07 de novembro de 2023, após os coletivos não saírem das garagens pela manhã.

A multa determinada para o descumprimento da decisão é de R$ 100 mil por dia.

Como mostrou o Diário do Transporte, os funcionários da Marechal seguem de braços cruzados, mesmo após a suspensão do movimento grevista na segunda (06), alegando falta de pagamento dos salários de novembro.

A empresa, que conta com 478 ônibus que atendem as regiões de Taguatinga, Ceilândia e do Park Way, além de todo o Guará e Águas Claras e Vicente Pires, afirma que todos os acertos serão feitos nesta quarta-feira (08).

A greve no transporte coletivo do DF, desencadeada ainda na segunda (06), chegou ao fim após o Governador Ibaneis Rocha sancionar um crédito suplementar de R$ 142 milhões para as empresas que atuam na capital.

