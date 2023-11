Passageiros têm integração tarifária gratuita entre linhas intermunicipais da EMTU e municipais da SPTrans, ligando o ABC e São Paulo através do Terminal Sacomã

Cerca de 39 mil passageiros que utilizam 18 linhas metropolitanas diariamente podem utilizar o benefício através do pagamento com Cartão TOP e Bilhete Único

ARTHUR FERRARI

Desde 2007, a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), responsável pelo gerenciamento das linhas de ônibus intermunicipais do estado de São Paulo, oferece para os cerca de 39 mil passageiros que utilizam diariamente 18 linhas metropolitanas do ABC Paulista, o direito a integração grátis com linhas municipais de São Paulo, geridas pela SPTrans.

Segundo a EMTU, para ter acesso ao benefício o usuário que vai no sentido do ABC para a capital precisa pagar a tarifa através do Cartão TOP. Já no sentido da capital para o ABC, o pagamento deve ser feito com o Bilhete Único.

Os passageiros têm 29 linhas municipais de São Paulo como opção para acessar diversas regiões da capital.

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos ainda afirma que está reforçando a comunicação visual no terminal Sacomã, em suas redes sociais e também nos ônibus das linhas envolvidas, para os passageiros que usam os dois sistemas possam usufruir da medida.

Confira como utilizar o novo benefício e as linhas intermunicipais e municipais envolvidas:

DO ABC PARA A CAPITAL

Utilizar os ônibus metropolitanos das linhas relacionadas, pagando a tarifa com o Cartão TOP ;

; Desembarcar no Terminal Sacomã;

Subir ao mezanino onde estão instalados os Transferidores de Direito de Integração (TDIs);

Dirigir-se a um dos equipamentos Transferidores de Direito de integração (TDI) e inserir o Cartão TOP utilizado na linha metropolitana e o Bilhete Único , simultaneamente, para que seja conferido o direito de continuidade de viagem nas linhas relacionadas da SPTrans;

utilizado na linha metropolitana e o , simultaneamente, para que seja conferido o direito de continuidade de viagem nas linhas relacionadas da SPTrans; Dirigir-se às plataformas da SPTrans e apresentar no validador dos ônibus municipal o Bilhete Únicovalidado que dará o direito de realizar uma única viagem no sistema municipal.

DA CAPITAL PARA O ABC

Utilizar os ônibus municipais da SPTrans pagando a tarifa com o Bilhete Único ;

; Desembarcar no Terminal Sacomã;

Acessar o mezanino onde estão instalados os Transferidores de Direito de Integração (TDIs);

Dirigir-se a um dos equipamentos Transferidores de Direito de integração (TDI) e inserir o Bilhete Único utilizado na linha municipal e o Cartão TOP , simultaneamente, para que seja conferido o direito de continuidade de viagem no sistema metropolitano;

utilizado na linha municipal e o , simultaneamente, para que seja conferido o direito de continuidade de viagem no sistema metropolitano; Dirigir-se às plataformas da EMTU/SP e apresentar no validador dos ônibus metropolitanos o Cartão TOPvalidado onde será cobrado, se necessário, complemento do valor da tarifa de integração.

LINHAS INTERMUNICIPAIS INTEGRADAS

004 – SBC (Pq. Alvarenga) – SP (Terminal Sacomã) via SBC (Jd. Laura)

006 – SBC (Cooperativa) – SP (Terminal Sacomã) via SBC (Paulicéia)

008 – SCS (Nova Gerti) – SP (Terminal Sacomã)

063 – Ribeirão Pires (Ouro Fino Paulista) – SP (Terminal Sacomã) via Rib. Pires (Jd. Santa Luzia)

063EX1 – Rio Grande da Serra (Santa Tereza) – SP (Terminal Sacomã)

123 – SCS (Terminal Nicolau Delic) – SP (Terminal Sacomã) via SP(S. J. Clímaco)

152 – SBC (Área Verde) – SP (Terminal Sacomã) via Rodovia Anchieta

152DV1 – SBC (Terminal Ferrazópolis) – SP (Terminal Sacomã)

153 – SBC (Conj. Terra Nova II) – SP (Terminal Sacomã) via SBC (Av. Sen. Vergueiro)

154 – SBC (Cooperativa) – SP (Terminal Sacomã) via SBC (Rudge Ramos)

158 – Mauá (Jd. Zaíra) – SP (Terminal Sacomã)

160 – Mauá (Jd. Adelina) – SP (Terminal Sacomã) via Mauá (Itapark)

212 – SP (Jd. Sapopema) – SP (Terminal Sacomã) via Diadema (Serraria e Jd. Campanário)

236 – Diadema (T.M. Piraporinha) – SP (Terminal Sacomã) via Nogueira / Jd. Canhema

431 – SBC (Jd. Las Palmas) – SP (Terminal Sacomã)

493 – Santo André (Príncipe de Gales) – SP (Terminal Sacomã)

493DV1 – Santo André (Príncipe de Gales) – SP (Terminal Sacomã) via Santo André (Fundação Santo André)

494 – São Caetano do Sul (T. Rodoviário Nicolau Delic) – SP (Terminal Sacomã)

LINHAS MUNICIPAIS INTEGRADAS

5103/10 – Terminal Sacomã – Moema

5103/21 – Terminal Sacomã – Metrô Santa Cruz

5105/10 – Terminal Sacomã – Terminal Mercado Municipal

5107/10 – Terminal Sacomã – Terminal Correio

5705/10 – Terminal Sacomã – Metrô Vergueiro

513L/10 – Terminal Sacomã – Penha

514T/10 – Terminal Sacomã – Jardim Itápolis

5020/10 – Hospital Heliópolis – Terminal Sacomã

5021/10 – Água Funda – Terminal Sacomã

5029/10 – Jardim Patente – Terminal Sacomã

5030/10 – Jardim Maria Estela – Terminal Sacomã

5031/10 – Vila Arapuá – Terminal Sacomã

5031/21 – Vila Cde. do Pinhal – Terminal Sacomã

5032/10 – Vila Arapuá – Terminal Sacomã

5033/10 – Vila Brasilina – Terminal Sacomã

5034/10 – Vila Liviero – Terminal Sacomã

5034/31 – Terminal Sacomã – Vila Liviero

5035/10 – Vila Arapuá – Terminal Sacomã

5036/10 – Jardim Celeste – Terminal Sacomã

5038/10 – Parque Bristol – Terminal Sacomã

N502/11 – Terminal Sacomã – Terminal Parque Dom Pedro II

N505/11 – Terminal Sacomã – Terminal Pinheiros

N506/11 – Terminal Sacomã – Metrô Vila Madalena

N508/11 – Terminal Sacomã – Terminal Parque Dom Pedro II

N534/11 – Terminal Sacomã – Vila Arapuá

N535/11 – Terminal Sacomã – Jardim Celeste

N536/11 – Terminal Sacomã – Jardim Itápolis

N538/11 – Terminal Sacomã – Jardim Celeste

N539/11 – Terminal Sacomã – Hospital Heliópolis

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte